Furia reveló en Gran Hermano cuál es la grave enfermedad que podría tener

Mientras Bautista hablaba de las energías para el juego y de la competencia, llegaron las durísimas palabras de Furia: "Yo tengo que priorizar lo mío, mi tema de salud ahora. En este momento tengo que pensar en mi, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia".

"¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de donde fui yo hoy?" le preguntó la hermanita a su compañero. A su lado, en cuero, estaba Mauro, quien se volvió su aliado incondicional prácticamente desde que ingresó a la Casa.

"Yo hoy debía estar ahí tirada pensando que me puede agarrar una poronga, que tengo 33 años, y que puedo tener cáncer en la sangre. Ponele. Vamos a llevar al extremo del estudio" siguió ella en su relato demoledor.

El mensaje alentador de Furia

Con la firmeza y dureza que la caracteriza y que la diferenció siempre, pero con notable sensibilidad, continuó: "¿Yo estoy mal? No, cuando te pasan cosas en la vida vos tenés que vibrar alto porque si no te empezás a encajar con vos mismo, te enojás, te arruinás por dentro. Bueno, creo que soy un gran ejemplo, hoy, de lo que está pasando. Y tengo que esperar 48 horas para que me digan qué mierda tengo. Entonces, loco…"

Apenas se conoció que Juliana salía de la casa para ser atendida en la clínica De Los Arcos empezaron a circular versiones acerca de lo que tenía. Las primeras fueron bastante positivas -porque referían a un posible embarazo, pero con el correr de las horas se fueron agravando al conocerse que, en realidad, lo que se hacía era repetir y profundizar estudios a partir de un muy mal resultado en un primer análisis de rutina al que fueron sometidos los jugadores.