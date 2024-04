Furia se quedó sin comida en Gran Hermano y preocupa a sus fanáticos

La situación no mejora para Furia, quien se encuentra en medio de fuertes conflictos con sus compañeros, especialmente con Catalina Gorostidi. El pacto secreto entre los participantes para eliminarla del ciclo evidencia el clima hostil que rodea a la jugadora. A esto se suma la controversia en torno a la distribución de la comida, donde las acusaciones de Virginia y la reacción de Furia contra Paloma desencadenaron un nuevo enfrentamiento, luego que la criticaran por haber gastado su dinero en comprar cigarrillos.

El enojo de Furia por la falta de comida en la casa de Gran Hermano

“Todo esto que hicieron con la comida no se las voy a perdonar, Joel se compró 2 puchos y no le hicieron flor de quilombo. Para comer tengo solo pan y las comidas del día. La forra de Paloma me dio 2 limones y un juguito", aseguró enojada.

Furia 2 (1).jpg

La tensión no solo se limita al ámbito interno de la casa, sino que el panorama se complica aún más con la intervención de los fanáticos. Los Talibanes, grupo de fanáticos histórico de Gran Hermano que apoyaron siempre a Cristian U y Las Cuchilleras de Coti Romero han decidido unirse para respaldar a Furia en su permanencia en el programa, en lo que parece ser el momento de menos apoyo que tiene la participante desde que entró a la casa.

Cómo quedaron los nominados de la casa de Gran Hermano

Ayer se dieron las nominaciones y los que quedaron en placa fueron Catalina, Emmanuel, Juliana, Federico, Florencia y Virginia quedaron nominados en una nueva gala. Martín y Bautista tendrán que salvar a un jugador y subir a dos. Sin embargo, todo parece indicar que la gran pelea de esta gala será entre Catalina y Furia.

A pesar de las predicciones sobre los finalistas, con Juliana, Martín Ku y Emma Vich como nombres recurrentes, el futuro de Furia en Gran Hermano sigue siendo incierto. La batalla por sobrevivir en la casa más famosa del mundo está lejos de terminar, y el apoyo de los fanáticos podría cambiar el curso del juego de manera inesperada.