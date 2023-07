Gabriel Rolón reveló que estuvo al borde de la muerte junto a su hija

"La felicidad en algún momento para mí, fue ver salir a mi hija de Terapia Intensiva. No recuerdo un momento tan fuerte, mi hija tuvo Síndrome Urémico Hemolítico. Esa enfermedad que es una bacteria que trata los riñones y los chicos dejan de hacer pis. Depende cuántos días, mayor riesgo", relató el psicólogo.

"Malena estuvo 21 días. Hubo que dializarla. Yo ahí aprendí la diferencia entre lo urgente y lo importante, porque todos los días mi pregunta era si había hecho pis", agregó Gabriel Rolón.

Embed

"Una noche, a los quince días, tuvo una hemorragia tremenda. Pensábamos que no pasaba esa noche. Y cuando a la mañana le pregunté al médico si había hecho pis, me dijo que eso ya no importaba y que había algo que era más urgente", explicó el psicólogo y agregó que el médico le dijo: "Ya nos vamos a preocupar de si hace pis si salimos de esta".

"Cuando vi un chorrito de pis pasando por ese cañito, te aseguro que la felicidad fue eso”, aseguró Rolón.

Nancy Pazos también sufrió lo mismo que el psicólogo cuando su hijo Nicanor estuvo internado hace más de 15 años por el mismo problema. Por suerte, y después de momentos de tensión (la periodista llegó a decir en una entrevista: “Pensé que mi hijo se moría”), también pudo curarse.