Gastón Edul reveló qué jugador de la Selección Argentina estará en Bake Off

Gastón Edul fue el último eliminado de Bake Off Famosos (Telefe), y tras su salida, no dudó en compartir algunas anécdotas y el detrás de escena del popular reality de pastelería. En una entrevista con el equipo de A la Barbarossa (Telefe), Edul habló sobre la repercusión que tuvo su participación en el programa, especialmente entre los jugadores de la selección argentina, quienes no tardaron en reaccionar con humor a su desempeño en el rol de pastelero.

Gaston Edul 1.jpg Gastón Edul

Gastón Edul habló de su paso por Bake Off

Entre risas, mencionó algunos de los mensajes que recibió del plantel: “Me decían que mi torta era un desastre, que no podía entregar tal cosa. Otro me puso que me veía con la familia”. La participación de Edul en Bake Off Famosos no solo llamó la atención de los futbolistas, sino que también generó una respuesta significativa por parte del público, tanto a nivel nacional como internacional.