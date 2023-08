Gerardo Romano presentó a sus dos hijos y reveló si quiere ser abuelo

"Estoy mejor sin ser abuelo, pero de algún modo también fantaseo porque amo tanto a mi hijo y a mi hija. Es una concentración de amorosidad tan grande en esto que representa lo que no conozco, que es ser abuelo, cuando engendra vida la persona que has engendrado. Y más que es una etapa existencial también diferente porque estoy llegando a la circularidad de la vida, ahí donde está el carretel, como decía el amigo Cacho Castaña, acá empieza inexorablemente el carretel sin cinta", explicó.

Romano compartió su visión espiritual y filosófica sobre enfrentar los desafíos de la vida. Habló sobre cómo el amor y la grandeza divina deberían permear cada aspecto de la existencia, incluso cuando se trata de afrontar los momentos difíciles.

"Ahí se cruzan el río de la vida y tenés que soportar este embate existencial, y superarlo, porque no puede aparecer la contradicción de generar vida para rodearla desde el pesimismo, sino de la misma grandeza, como si hubiera un dios magnánimo. Vivir la vida como si hubiera un dios y ese Dios fuera atento y bueno. Y que pudiéramos comprobar con certeza su existencia", aseguró.

Gerardo Romano 2.jpg

Al profundizar en su enfoque de la familia, Gerardo Romano señaló que ha optado por una libertad que él mismo provocó. Reveló ciertas dificultades para establecer relaciones y vínculos convencionales, lo que lo llevó a cuestionar las dinámicas tradicionales familiares. Sin embargo, elogió a las mujeres que eligió como madres de sus hijos, enfatizando su amistad y el profundo respeto que siente por ellas.

Romano elogió la calidad de las madres de sus hijos, reconociendo que han dado vida a seres humanos maravillosos y moralmente dotados. Si bien no se puso en el papel de juzgar las posibles fallas de sus hijos, mostró su orgullo por haber sido parte de su crianza y formación. Con humildad, declaró que son personas de las que se siente orgulloso de haber traído al mundo.

"No quiero ponerme en el lugar de hablar de las defecciones de ellos, como si yo estuviera un plano superior. La verdad que son personas de las que me enorgullezco de haberlas engendrado, no sé cómo se dice en el caso del hombre”, cerró Gerardo Romano.