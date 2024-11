Gimena Accardi reveló cómo fue la experiencia paranormal que vivió tras la muerte de su madre

Embed - GIME ACCARDI EN FERNÉ CON GREGO

Por lo que se lanzó a analizar desde el dolor: “En la vida no tenemos certezas de nada. La única certeza que tenemos es que vamos a morir y así y todo, nadie nos habla de la muerte y de ‘amigarse’ con esa idea, creo que es el trabajo que hice al enfrentarme de tan chica con una muerte tan cercana, con mi mamá. Yo era su hija única, su hija deseada, la luz de sus ojos”.

Cómo fue la experiencia paranormal de Gimena Accardi

Ante esto, Gimena Accardi reveló que luego de la muerte de su madre comenzó a vivir experiencias paranormales y una conexión particular con ella: “Cuando murió mi mamá estuve muy conectada con ella post mortem y eso fue muy fuerte. No me había pasado nunca”. Y agregó: “Desde el primer día la soñé, me habló en sueños, eso es como lo más normal, lo más lógico y lo que le suele pasar a muchas personas”.

Fue así cómo expuso que el motivo era debido a que estaba en pareja con un chico cuya familia era médium: “Él me lo explicó, me lo contó, en una segunda o tercera cita y después de unos meses, nos pusimos de novios y mi mamá se presentó en su casa, a hablarle a su hermano. Su hermano me dijo ‘che, está tu mamá, que te quiere decir cosas’”.

“A partir de ahí se abrió una puerta donde yo conectaba con ella y hablaba con ella y me decía cosas que iban a pasar, como ‘guarda con esto’, ‘cuidado con esto’, ‘decile a papá tal cosa’, y ahí dije ‘ah okey, recontra están acá. Hay que hablarles y hay que recordarlos”, reveló Gimena Accardi.