La bronca de Gimena Accardi con Emilia Attias por "seducir" a Nico Vázquez

“La cantidad de veces que cenamos y nos divertimos con Nico de maneras que no se pueden contar acá…”, empezó Emilia, y allí intervino la productora: “¡Wao! Pará, está Gime acá”. “Sí, estoy acá”, agregó Accardi, para sumarle más tensión al momento incómodo.

Fue allí que Attias tuvo que aclarar el tema por lo generado. “No, todas las personas, todos los ex Casi Ángeles…”, aclaró, pero no logró convencer a todos, más allá de que hay una amistad de años entre todos ellos.

Por qué Gimena Accardi tomó leche materna de una amiga: su verdad

La actriz Gimena Accardi confesó en su visita a La Noche Perfecta, el programa conducido por Sebastián Wainraich, por qué tomó leche materna de una amiga. “Ante todo, soy muy curiosa”, aclaró la esposa de Nico Vázquez.

Gime no anduvo con vueltas y detalló: “Tengo una amiga que es médica pediatra que tiene dos pibes, ella ya había probado y me estaba contando”.

“Le pregunté ‘¿a qué sabe? ¿es dulce? a ver dame, dejame probar’, me prendí a la teta... no mentira, me puso un poquito en la mano y probé”, bromeó y aclaró cómo fue. Luego de contar cómo fue que probó leche materna en el programa de Sebastián Wainraich, Gimena Accardi contó qué sabor tiene y explicó por qué cree que todos deberíamos tomar leche materna y no de animales.

“Es dulce, riquísima. Yo hice esas declaraciones y la gente lo tomó muy mal, otros lo tomaron como una humorada”, recordó la actriz. Al final, analizó: “Pero es mucho más lógico tomar leche de humano más que de animales. Lo lógico siendo mamíferos es tomar leche de un humano y no de una vaca, no me parece tan terrible”.