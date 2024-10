Gimena Accardi contó cómo fue la noche que Lionel Messi la invitó a comer a su casa

En primer lugar, contó: “Hay bastantes pocas fotos dando vueltas, tenemos fotos de hace bastantes años. Intentamos ser respetuosos de eso y no alardear del vínculo porque no lo necesitamos nosotros y ellos, muchísimo menos”.

“Puedo decir que son como cualquiera de nosotros. Muy simples, muy amorosos, muy respetuosos, son full familia, mate, peli, tranqui, como cualquiera de nosotros. Y su vida también... intentan hacerla lo más simple posible pudiendo tener algo tipo ¡wow!”, continuó.

Luego, la periodista le preguntó sobre la historia de cuando comieron una milanesa en una caja de cartón, y allí recordó: “Pedimos un delivery de milanesas con papas fritas en Barcelona. En realidad, no lo pedimos nosotros, la pidió el mismísimo Leo”.

Cabe remarcar que en una entrevista en junio de 2024 con el Pollo Álvarez, Accardi ya había hablado de aquella situación: “se empezó a armar como un vínculo más buena onda. Compartimos fiestas, casamientos, viajes a Rosario, mate, comida, delivery”.

Remarcando sobre el delivery, Gimena completó: “’Hay un restaurante argentino’ (señalando que lo dijo Messi) y se pidió unas milanesas con papas fritas. Y llamó y pidió. Comimos, en bandejitas, milanesas con papas fritas”.

Gimena Accardi y la astrología

En la misma nota, la ex Casi Ángeles también reveló su cercanía con el tarot y los astros, y reveló: “Estudiar astrología un año me sirvió para tener la base de los signos y también para entenderme un poco más a mí. Entender por qué uno reacciona cómo reacciona o hace las cosas que hace. Esa carta astral me sirvió para entender más a fondo mi personalidad y entenderme también a mí y saber por dónde ir cuando me agarra la capricorniana”.

“Soy full geminiana, que es lo que me permite la comunicación, el desarrollo artístico, la curiosidad, el juego, lo lúdico, el humor. Todo eso me fascina y me identifica claramente con géminis. Pero también soy una persona claramente con el ascendente en capricornio, que es lo que me hace ser muy exigente a la hora de trabajar, muy puntual, como que me rige un reloj, muy autosuficiente”, completó.