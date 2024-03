Gonzalo Valenzuela contó cómo fue el primer ataque de epilepsia de su hijo

image.png

Gonzalo Valenzuela y su experiencia con la epilepsia

“Fue una experiencia traumática, yo no sabía nada. Estaba solo con él y cambió nuestras vidas para siempre”, arrancó Manguera, al rememorar la escena “súper fuerte”. “Yo estaba acá, en mi casa, y mis hijos me pidieron dormir en mi cama”, avanzó el actor, sobre la previa lo que presenció aquella noche.

“Cuando me fui a acostar, desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando. Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara. Salí corriendo con él”, recordó.

“Pensé que se me había muerto en un minuto; estaba pálido, con los labios morados, los ojos desorbitados”, detalló, y siguió: “Luego de que terminaron las convulsiones estuvo inconsciente mucho rato después del ataque. Salí y había un amigo, un vecino, que nos llevó a la clínica a las 4 de la mañana”.

“Al saber que era epilepsia me calmé un poco. Pero había que hacer estudios para saber cuál era, hay distintos grados. Fueron cuatro días de espera muy angustiantes, de los resultados. Empieza uno a descubrir un mundo nuevo. La incertidumbre es un lugar muy complejo de habitar”, añadió.

Gonzalo aclaró que de inmediato se informaron a fondo con la madre de Silvestre y los médicos dieron con una medicación idónea. “Él no vivió lo que yo viví”, indicó el actor, aliviado, y recomendó a los familiares no asustarse. “Todo lo contrario, hay que acompañar a la persona, darle aire, que respire”, aconsejó.