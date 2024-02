Graciela Alfano confesó qué le pasó cada vez que se acostó con una mujer

Durante la nota soltó una confesión que generó cierto asombro entre aquellos que la entrevistaban: "Me he enamorado de mujeres con las que nunca tuve sexo, y tuve sexo con mujeres de las que nunca estuve enamorada. Es así la vida".

Graciela Alfano en Mar del Plata la ciudad balnearia donde tantas veces veraneó y encabezó obras de teatro. Graciela Alfano en Mar del Plata, la ciudad balnearia donde tantas veces veraneó y encabezó obras de teatro. Revista Gente

Más adelante, fue ambigua y jugó al misterio cuando Ricardo Canaletti, quiso saber si había compartido hombres con Carmen Barbieri. "No lo sé, no tengo buena memoria para esas cosas, je.... Igual, me gustaría aclarar que si compartimos a alguien no fue al mismo tiempo. Eso espero, je...", sonrió, bonita hasta por teléfono.