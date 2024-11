Graciela Alfano contó la verdad de su relación con Pablo Escobar

“Era el chico de Medellín que habían traído para estar al lado de la reina de Argentina. Yo tendría unos 19 años y Pablo 20”, recordó Alfano. “Le encantaba la belleza, eso era claro. Me miraba fijo todo el tiempo, pero era mudo, no hablaba”, añadió, desatando las risas y la sorpresa de los presentes.

Alfano 1.jpg Graciela Alfano

Graciela Alfano habló de cómo era su vínculo con Pablo Escobar

La actriz explicó que la intensidad de la mirada de Escobar la incomodaba. “Yo le decía: ‘Pablo, no me mires así, me hace mal’, porque era una mirada muy intensa”, detalló Alfano, quien interpretó ese comportamiento como una muestra de enamoramiento.

La actriz dejó en claro que esta historia, que durante años fue objeto de rumores y especulaciones, es completamente cierta. “No es un mito, es verdad. Pablo Escobar estaba enamoradísimo, pero yo no”, afirmó con contundencia, poniendo fin a las dudas sobre esta curiosa anécdota de su vida.

Alfano 2.jpg Graciela Alfano

El encuentro entre Alfano y Pablo Escobar

En ese momento, Escobar no tenía la notoriedad que lo acompañaría años después como fundador y líder del Cartel de Medellín. “En ese entonces, no era todavía ‘El Patrón del Mal’. Era simplemente un joven que estaba allí para acompañarme durante el evento”, destacó Alfano.

Durante el programa, Moria Casán, quien compartió la entrevista con Graciela Alfano, no pudo evitar mostrar su asombro ante el relato. Entre bromas y comentarios, la conductora agregó un toque de humor a la historia, subrayando el contraste entre el joven edecán y el hombre que más tarde se convertiría en uno de los nombres más temidos del mundo. Su encuentro con Pablo Escobar es solo una de las muchas historias que marcan su vida y que, una vez más, reafirman su capacidad para sorprender al público.