Gran Hermano: Tato Algorta reveló el gran sacrificio que hizo para entrar a la casa

Desde que se coronó como el gran ganador de la última edición de Gran Hermano, Tato Algorta no paró de recorrer medios , dar entrevistas y cumplir con compromisos laborales. El uruguayo, que se convirtió en uno de los favoritos del público no solo por su desempeño dentro de la casa, sino también por su carisma y sinceridad, ahora empieza a mostrar otra faceta: la de su vida privada, especialmente su costado sentimental.

Invitado al ciclo Ángel Responde, el programa que conduce Ángel de Brito en la plataforma Bondi Live, Tato protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral. El conductor no dudó en lanzarle una pregunta directa que dejó al flamante ganador sin escapatoria: “¿Hace cuánto que no tenés sexo?”.

El presente sexual de Tato Algorta

El ex participante explicó que durante su estadía en el reality, como les pasó a varios de sus compañeros, vivió una baja considerable en el deseo sexual. “En el primer mes capaz estás con más ganas, pero después te acostumbrás, te olvidás y terminás un poco asexuado”, comentó entre risas. La experiencia del aislamiento extremo, sumada al estrés de la competencia, impactó directamente en ese aspecto de su vida.

En la misma entrevista, Tato también habló sobre sus vínculos amorosos fuera de la casa. Consultado por Ángel de Brito sobre sus relaciones pasadas, reveló que antes de ingresar al programa estaba en un vínculo que se vio interrumpido por su ingreso al reality: “Antes de entrar tuve algún vínculo lindo de seis meses, un añito. Estaba saliendo con una chica que me gustaba bastante y estaba contento, y se interrumpió un poco por la casa”, contó, aunque dejó en claro que no se arrepiente: “Yo quería cumplir mi sueño y hacer esto”.

También recordó su relación más larga, de tres años, a la que describió como una etapa muy significativa: “Un vínculo re lindo en el que aprendí un montón. Para mí se cumple a la perfección eso de ‘afortunado en el juego y desafortunado en el amor’. Tengo ganas de estar con alguien, pero hoy quiero enfocarme en mí. Sé que cuando uno más busca esto, menos llega”.

Actualmente, su presente está lejos del romance. “Hoy quiero estar bien yo. No entiendo por qué me cuesta conectar desde ese lado, o cuando conecto el otro lado no está disponible del todo”, reflexionó. Y sumó una anécdota que resume esa mala racha: “Me ha pasado de engancharme con alguien y que a los meses se vaya a vivir a Europa, o engancharme con alguien y entrar a la casa de Gran Hermano”.

Aunque su sinceridad generó repercusión en redes, lo cierto es que Tato dejó en claro que hoy su foco está puesto en el trabajo. “Salí y apenas tengo tiempo para dormir. Ahora lo único que quiero es aprovechar las oportunidades”, expresó con determinación.