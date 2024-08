Grego Rossello contó el terrible momento que le hizo pasar a Sofia Morandi en una fiesta

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1821908579529445504?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1821908579529445504%7Ctwgr%5E8923dc85dbb1427930bb2358434e131ec2016359%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-9628144193305989040.ampproject.net%2F2406131415000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false “Grego”



Porque reveló que hace una semana fue a una fiesta, se emborrachó, y se le tiró entre "siete u ocho veces" a una actriz e influencer porque pensaba que no la vería nunca más: era Sofi Morandi. pic.twitter.com/uSjpyoySBV — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 9, 2024

“Yo fui a la Polenta el viernes y me embriagué muchísimo. Viste cuando estás ebrio y haces cosas que pensás que no tienen consecuencias. Había una chica que se dedica a las redes sociales y a la actuación y la invité a salir. Básicamente le dije que estaba enamorado porque pensé ‘total no la veo más’”, empezó relatando el influencer.

El papelón que Grego Rossello pasó con Sofi Morandi

El giro inesperado de la desopilante historia se dio cuando, al llegar a Olga para participar en el programa de streaming, Grego Rossello descubrió que a la misma chica a la que se le había declarado estaba en el estudio.

“Hoy me llaman a la mañana que tenía que venir a Olga de urgencia y la primera persona que me dijeron que se sienta en la mesa es ella. Le tiré los perros y me salió re mal. No sabes la vergüenza que me dio cuando llegué acá y la vi a Sofi”, confesó el comediante, visiblemente avergonzado.

image.png

La situación se volvió aún más incómoda cuando el actor admitió haber llamado a su amigo Toto Kirzner al día siguiente, preocupado por no recordar todo lo que había dicho a a la actriz y conductora. “Al otro día lo llamé a Toto y le dije que estaba preocupado porque no me acordaba de todo lo que le había dicho a Sofi”, explicó Rossello, visiblemente apenado por toda la situación que estaba viviendo a partir de aquel curioso momento que protagonizó durante la fiesta.

Frente a esta confesión, Sofi Morandi se limitó a ofrecer una respuesta respetuosa. “Yo llego a mi casa a las ocho de la mañana y me dice: ‘Perdón, que papelón. Igual todo lo que dije es cierto’. Al otro día empaticé con vos igual”, comentó, mostrando comprensión hacia la situación incómoda en la que se encontraba el influencer.