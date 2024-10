Guido Kaczka grabó con Pampita y contó cómo está en medio de su polémica separación

Embed Guido Kaczka contó CÓMO VIO A PAMPITA después de la separación con Moritán



Guido Kaczka contó qué habló con Pampita

Kaczka relató que durante las grabaciones cruzaron algunas palabras, aunque sin profundizar en el plano personal. "Cruzamos mínimamente unas palabras porque le agradecí que vino, le dije ‘ché, qué bueno que viniste’, y me respondió: ‘sí, me encanta’", recordó el conductor, quien también mencionó que Pampita le confesó que "la estaba pasando" en referencia a su difícil situación. A pesar de la cercanía que genera el trabajo en televisión, Guido fue claro en que las conversaciones entre ellos se mantuvieron dentro de los límites laborales. “Hablé lo que corresponde a mi función, no una cuestión tan personal, aunque nos tenemos cariño”, comentó.