Guillermina Valdés mostró la extraña forma que tiene para relajarse

Ejercicio y yoga, el secreto de la belleza de Guillermina Valdés

En una entrevista, la modelo había contado cómo además de hacer ejercicio convencional, disfrutaba de hacer prácticas relajantes como el yoga.

“Hago crossfit tres o cuatro veces por semana, me gustan los ejercicios de fuerza. Así flaca como me ves, levanto bastante peso. Trabajar con mi propio cuerpo me hace sentir más fuerte en la vida. También ejercito la flexibilidad haciendo yoga y desde los 25 años no tomo más sol en la cara. Cuando todos están bronceados, yo estoy blanca como un fantasma. Pero es lo que más resultados me da para el cuidado de la piel, además de las cremas que me pongo todos los días”, contó hace un tiempo.

Aunque Guillermina Valdés suele mantener su vida privada fuera del alcance de los medios, de vez en cuando comparte momentos especiales junto a sus hijos en las redes sociales. Recientemente, la modelo compartió un tierno video de su hija Helena Ortega junto a su mascota, mostrando así una faceta más íntima de su vida familiar.

Cómo es la actualidad de Guillermina Valdés

La rutina diaria puede ser estresante para muchas personas, y Guillermina Valdés no es la excepción. En un intento por encontrar momentos de tranquilidad y bienestar, la modelo recurre a actividades que le permiten desconectar y recargar energías. A través de las redes sociales, comparte con sus seguidores cómo incorpora la relajación en su rutina diaria, demostrando así su compromiso con el autocuidado y el equilibrio emocional.

Aunque su relación con el actor Joaquín Furriel es pública, Guillermina prefiere mantener su intimidad alejada de los reflectores, optando por no compartir fotos románticas con su pareja en las redes sociales. Para la madre de Lorenzo Tinelli, la verdadera felicidad se encuentra en los pequeños momentos de tranquilidad y conexión con sus seres queridos, una lección de vida que comparte con sus seguidores a través de cada publicación.