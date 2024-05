Con cuál ex amiga de Cinthia Fernández se puso de novio Matías Defederico: las fotos

image.png

De esta manera se suma un nuevo capítulo al polémico prontuario de la relación entre el ex jugador de Huracán y la bailarina y panelista. De momento, no se conoce cuál fue la reacción de Cinthia al enterarse de la noticia ni que postura tomará en público si se anima a compartirlo con sus seguidores en redes sociales o desde la televisión.

Matías Defederico se defendió acerca de su desempeño como padre

Matías Defederico está en boca de todos y no precisamente por el fin de sus eternos conflictos económicos con Cinthia Fernández. Ahora se animó a contar como es su labor como papá y sus palabras indignaron a varios usuarios, que lo trataron de cínico y “rata”.

“Creo que soy buen padre y siempre digo lo mismo... ‘Lo van a decir mis hijas’... Me considero y trato de hacer todo lo bueno que mi viejo me enseñó”, sostuvo en diálogo con la revista Paparazzi.

image.png

El ex jugador de fútbol también ventiló aquello que la gente no conoce de su rol, ya que siempre sintió que lo dejaron como ausente o despreocupado con todo lo referido a Charis, Bella y Francesca, las nenas que tuvo junto con la bailarina y panelista. “Siempre trato de sumar algo con mis hijas. Por ejemplo, hoy están jugando al fútbol y trato de ocuparme de eso porque también es algo que a mí me encanta. Tal vez, del otro lado no es la pasión. Entonces trato siempre de sumar por ahí”.

En sus redes sociales, Defederico comparte varios momentos junto a las nenas. En muchas ocasiones mostró que las llevó de paseo a locales de comidas rápidas, que disfrutó de tardes calurosas de pileta y algunos viajes en auto, aunque eso fue antes de que le sacaran la licencia.