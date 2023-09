Guillermo Coppola puso en venta el histórico jarrón de su juicio: cuánto le pagarán

Guillermo Coppola mandó a tasar al famoso jarrón de los hechos recordados como el Caso Coppola, una de las primeras causas mediáticas que copó la televisión argentina de los años 90 pero que para el ex representante de Diego Maradona significó pasar más de tres meses en prisión por presunta tenencia de drogas.

A propósito de la historia del adorno, Guillote recordó: "Fue un regalo de una exnovia, extranjera ella, le gustaban las flores. La conquisté tirándole flores rosas desde un helicóptero. Ella se encargaba de cargar esas flores, hasta que un exjuez se encargó de cargarlo con otra cosa. Es una historia triste... no. Una historia de mi vida. El juez, los policías, el secretario del juzgado fueron presos. Metiendo lo que sería droga que era tan berreta que cuando la analizaron era trucha, pero esto me mandó a la cárcel".

Por entonces, la amistad con el Diez marchaba bien y de la mano con el mal trago apareció en el relato de aquellos días de 1996. "El jarrón me trae a Diego, a ese fuerte amor que nos teníamos, un 31 de diciembre yo estaba en Caseros, el guardia cárcel me dice 'busquen a Coppola que lo llama el director'. Mesa preparada, chocolates italianos, lechón y costillar que me mandaron el Coco Basile, Horacio Pagani, Mostaza Merlo. Voy a ese encuentro con el director supuestamente y ahí estaba Diego: 'Guille, vine que quedarme con vos'. Llanto sentido de una fiesta que compartíamos en un lugar impensado. Lloramos, nos abrazamos", rememoró con emoción.

Ante tremendas anécdotas, los especialistas se enfocaron en dar su veredicto. El señalado fue un experto en relojes, quien sentenció: "10 millones de pesos". Coppola agradeció y dejó en claro que solo quería saber de cuánto dinero hablaban solo por curiosidad. Por ahora, el jarrón continuará junto a él y sus recuerdos.