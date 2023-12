Guillermo Francella contó el problema que enfrentó con los encargados

Guillermo Francella.jpg

Francella estuvo como invitado este sábado en el programa “La Noche de Mirtha Legrand” y habló sobre las críticas que sufrió, más allá del éxito. “Bastante. En la primera temporada el sindicato se ofendió y nos criticaron”, contó el actor y continuó: “Lo peor es que luego llegaban inspecciones al edificio de la ficción. Porque el sindicato mandaba inspecciones reales al encargado del edificio. La locación es real es en Belgrano. Es como un personaje más”.

Además, Francella continuó aclarando: “Todos los porteros están felices que los representemos. Es todo lo contrario lo que dice el sindicato. Nos decían que estaban preocupados por perder la fuente de trabajo y les dije que se queden tranquilos”.

La Chiqui Legrand puso entre las cuerdas a Francella

“¿Cuánto hace que usted no venía a mi programa? De entrada se lo digo, mire eh, de entrada, no más”, preguntó la Chiqui a Guillermo, que le respondió: “Es verdad, hace bastante”.

Guillermo Francella 1.jpg

Y agregó: “Creo que tiene que ver un poco con que me agarrabas filmando o grabando, porque siempre me gustó venir y estuve tantas veces”.

Pero, lejos de quedarse en silencio, Francella le recriminó una ausencia de Mirtha a una cena que organizó la familia del actor: “Ellos me invitaron, vos y tu mujer encantadora, María Inés (Breña), me invitaron a comer una noche, y yo no sé por qué no pude asistir, no pude ir”.

“Me habían comprado las rositas rococó, que anduvieron buscando por todos lados porque no se encuentran, pero algo me impidió ir. Nada de salud, no me acuerdo. Bueno, no pude ir, pero paso siempre por tu casa y siempre te saludo, así que invitame de vuelta”, contó Mirtha, recibiendo una respuesta afirmativa de Guillermo.