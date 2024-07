Guillermo Francella contó en qué fracasó en medio del éxito de El Encargado

Trabajando en Gente, Francella tuvo la oportunidad de entrevistar a algunas personas y aportar ideas para la revista, aunque la mayor parte de su tiempo la pasaba haciendo mandados. "Siempre me gustó el periodismo oral, no tanto el escrito. Me gustaba estar, hablar, había algo de actuación en ello," explicó Francella, reflejando una inclinación natural que finalmente lo llevaría a su verdadera pasión.

Sin embargo, su estancia en la revista fue breve. "Me rajaron," reveló con humor, recordando que su despido llegó sin que él hubiera cometido ningún error. "No, no me mandé ninguna. Simplemente, me despidieron. Siempre me gustó el periodismo oral, no tanto el escrito," explicó. La razón de su despido fue simplemente una cuestión de espacio y estructura en la revista. "Alfredo se fue de vacaciones, me quedé solo y cuando llegó todo el personal estable, yo no tenía dónde sentarme. Fue medio raro y me rajaron," detalló.

Por qué lo despidieron a Guillermo Francella

El encargado de despedirlo fue Jorge de Luján Gutiérrez, quien muchos años después bromea con Francella diciendo que le salvó la vida. "Es el día de hoy que me dicen 'te salvamos la vida y la gente está con nosotros.' Y yo les digo que no fue tan así, porque cuando me despidieron sufrí un montón," recordó el actor. Sin embargo, Francella admite que ese golpe fue un punto de inflexión que lo acercó a lo que siempre había deseado: la actuación.

El actor explicó que en ese momento, aunque le gustaba el teatro, no tenía claro cómo se desarrollaría su carrera. "Mis viejos fueron muy gambas y me dijeron 'estudiá teatro, pero buscate algo paralelo para comer'," rememoró Francella. Así, mientras estudiaba teatro, buscó una forma de mantenerse, lo que lo llevó al periodismo.

A pesar de su breve y frustrante paso por la revista Gente, Francella mantiene un buen recuerdo de esa época y no guarda rencores. "No pasó por un tema de conducta ni de inoperancia mía, pero me rajaron y después comenzó esta vida mía," reflexionó, señalando que su despido coincidió con el inicio de su carrera actoral.