Gustavo Sofovich no soporta más a Marcela Tinayre y la quiere reemplazar con el conductor más polémico

En declaraciones a la prensa junto a Jey Mammon, Sofovich fue contundente al ser preguntado sobre quién conducirá Polémica en el Bar: "Preguntale quién va a conducir Polémica en el Bar. Lo que sí sé, es que Marcela Tinayre no". Su deseo de apartar a Tinayre de la conducción quedó claro, y Mammon, sorprendido, expresó: "Yo me acabo de enterar".

Qué dijo Jey Mammon luego de que sonara para reemplazar a Marcela Tinayre

Jey Mammon aprovechó el momento y tiró un chiste sobre el supuesto motivo de la pelea: "Ahora tengo problemas con Marcela Tinayre... A mí tampoco me invitó al cumpleaños".

Sofovich 1.jpg Marcela Tinayre está en conflicto con Gustavo Sofovich

En un audio telefónico difundido en Intrusos, el productor destacó sus deseos de cambio, señalando que Jey Mammon sería la elección ideal para conducir el programa en el futuro. En relación a Tinayre, fue lapidario al afirmar: "A mí no me molesta que ella no me haya invitado al cumpleaños, a mí me molesta ella".

La incertidumbre rodea el destino de Polémica en el Bar, con Sofovich anhelando cambios y el posible ingreso de Jey Mammon como nuevo conductor. La realidad es que pase lo que pase, el escándalo promete no terminar pronto.