Habló el hombre que denunció a Marley: “Siento lástima por él”

Adrián Molina rompió el silencio este miércoles junto a Florencia de la V. Aseguró que “esto no es una vendetta, es mi verdad”.

“¿Qué te llevó después de tanto tiempo a contar tu historia?”, consultó Florencia de la V, conductora del ciclo, para iniciar la charla. “Cuando somos pequeños las cosas no son procesadas en nuestra mente, mucha gente pasa por situaciones de traumas extendidos. Yo no tenía herramientas para darme cuenta”, dijo el denunciante.

El hombre de 45 años que vive actualmente en Estados Unidos relató su vínculo con el conductor de Telefe: “Empezamos a chatear en 1996, y esa conversación se trasladó a un mail. Por varios meses nos comunicamos así, no había fotos de intercambio en ese entonces”, recordó Molina. El encuentro cara a cara se dio en Palermo: “Cuando lo vi tenía un presentimiento que era Marley. Fui a Libertador y Oro, ahí paró un auto BMW polarizado. Entré y fui a su casa”.

La relación con Marley duró 3 años. “Siempre iba a la misma casa. No podía ir a otro lado porque él no quería. No quería ser asociado con hombres y menos con una persona diez años menor”, relató en Intrusos coincidiendo con el relato de Marley quien afirmó este miércoles en LAM (América) que “no estaba listo para contar su sexualidad”.

En un momento de la entrevista, Molina fue consultado por la extorsión a la que refiere Marley sobre el motivo de la denuncia. “No tengo contexto para responder eso. Nunca le pedí una cifra millonaria”, explicó sobre la versión del conductor que sostiene que en 2022 le pidió 30 mil dólares porque estaba atravesando una situación económica difícil.

“Si lo tenés enfrente, ¿qué le dirías?”, preguntaron en el panel. “No tengo odio hacia él. Estoy sanando. Siento lástima”, dijo sin vueltas.

Marley aseguró que sus abogados le aconsejaron hacerle un juicio civil y penal a Molina quien por cierto se mostró confiafo en la resolución de su caso. “Quiero creer en la Justicia y por eso he viajado para dar mi denuncia, no tanto por el resultado para mí, sino para que la gente entienda que estas cosas pasan y que a veces salen mucho más tarde de cuando ocurrieron”, explicó.

“Lo que diga la justicia será la justicia. Como una víctima de abuso por varios años, quiero dejar en claro que no soy una persona que le guste estar en los medios, esto no es fácil para mí”, admitió el hombre que estuvo rodeado de un equipo de filmmakers que registraron todo su paso por el programa de América para un documental.