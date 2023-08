Hay pruebas: cómo habría sido la infidelidad de Daniela Celis a Thiago tras confirmar su embarazo

En principio, la oriunda de Moreno reveló: "Voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa. No me encontré con uno, me encontré con dos. No van a ser mellizos, van a ser gemelos. Son dos iguales. Estoy muy contenta. Quería gemelos desde chica, los tengo. Siempre dije que quería ser madre joven".

"Siempre soñé con este momento. Siempre quise ser madre, sentir la panza. Me cambió todo. Empezó todo con que me sentía mal y no sabía qué me estaba pasando. Me hice un examen de orina y sangre y me dio negativo. Me enteré muy avanzado el embarazo. Me estaba consumiendo porque encima eran dos", cerró.