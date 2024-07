Isabel Macedo contó con detalles su escandalosa pelea con Pampita en Punta

En su charla con Moria Casán, Macedo ofreció detalles inéditos sobre aquella noche y su reacción ante el ataque. "Soy más buena yo. Te desmayás si te cuento. No soy brava. Bah, sí, si me enojo soy malísima. Pero, en este caso, fui buenísima. Elijo ser buena", comenzó diciendo Macedo.

Macedo 1.jpg Isabel Macedo

Los detalles de la pelea entre Isabel Macedo y Pampita

Macedo recordó el incidente con calma y profesionalismo. "Yo soy súper respetuosa. No soy violenta, ni digo cosas feas de la gente. Yo trabajo desde los seis años. No tengo ni idea qué hizo (Vicuña) en ese momento. De verdad, no es algo que ocupe un lugar en mi cabeza. Trato de que los pensamientos inútiles no ocupen lugar. Yo después me fui a mi casa y no pasó nada más. Si la veo hoy -a Pampita- está todo bien, puedo compartir un evento o un mismo lugar", aseguró la actriz.

Además, Isabel Macedo desmintió categóricamente los rumores sobre una relación amorosa con Vicuña. "Nada que ver el cuento que se contó. Yo estaba sola, estaba separada. Después de estar durante tantos años con la misma persona, viene cualquiera, sea quien sea, y te dice: ‘Sos linda, inteligente, amorosa’. Ya ahí linkean que pasa algo y no siempre quiere decir eso", explicó Macedo, refiriéndose a su separación de Facundo Arana en ese entonces.

Macedo 2.jpg Isabel Macedo

La historia de la pelea en Punta del Este

La entrevista con Moria Casán no solo sirvió para aclarar el pasado, sino también para mostrar el crecimiento personal y profesional de Isabel Macedo. A pesar del escándalo y la controversia, la actriz ha mantenido una postura firme y digna, enfocándose en su carrera y su vida personal.

El episodio en Punta del Este es solo una de las muchas historias que conforman la colorida y a veces turbulenta vida de la farándula argentina. A pesar de los años y los cambios en la vida de los involucrados, estos eventos siguen siendo recordados y comentados, reflejando el interés constante del público en las vidas de sus estrellas favoritas.