Ivana Icardi destrozó a su hermano Mauro, en medio del escándalo con Wanda Nara

Ivana Icardi, siempre directa y sin filtro , volvió a estar en el centro de la polémica al hablar sobre la escandalosa separación de su hermano, Mauro Icardi, y Wanda Nara, así como de la nueva relación del delantero con La China Suárez. Durante una entrevista en un programa de streaming en España, la ex Gran Hermano no se guardó nada, lanzando duras críticas hacia su excuñada y llenando de elogios a la actual pareja de su hermano.

Una de las frases más contundentes de Ivana fue dirigida a Wanda Nara, a quien acusó de disfrutar de la exposición mediática incluso a costa de sus hijas. "Esta mujer no puede vivir sin show. Si no hay show, se acaba", expresó, refiriéndose al constante conflicto público que protagonizan su hermano y la empresaria. Además, comparó la situación actual con lo ocurrido hace más de una década, cuando Wanda se separó de Maxi López: "Es un déjà vu de lo que pasó hace 13 años", sentenció.

Según Ivana, el verdadero motivo detrás de las constantes denuncias cruzadas entre Wanda y Mauro sería una obsesión de la empresaria por su exmarido: "Ella piensa: ‘Es mío y como está con otra, me jode’", afirmó. Para ella, esta dinámica desgastante está afectando tanto a su hermano como a sus sobrinas, quienes, según la mediática, podrían estar viviendo una exposición innecesaria.

En contraposición a sus duras palabras hacia Wanda, Ivana no dudó en elogiar la relación de Mauro con La China Suárez, calificándola como un cambio positivo en la vida de su hermano. "Creo que esta nueva etapa le hace bien a Mauro", comentó. Según la hermana del futbolista, la actriz argentina ha traído calma al entorno de su familia, algo que contrasta con los años de conflictos mediáticos que vivieron con Wanda.

Ivana 2.jpg Ivana Icardi

Ivana criticó a su Icardi por como es como marido y como hermano

A pesar de las críticas hacia Mauro por su falta de cercanía como hermano, Ivana se mostró categórica al defender su rol como padre: "Lo que puedo confirmar es que es un padrazo, pero como marido no". Según contó, personas que trabajaron en la casa de Mauro han destacado su dedicación a sus hijas. Sin embargo, no dejó de lado sus sentimientos personales al decir: "Como hermano, no se ha portado bien conmigo".

Ivana también opinó sobre el reciente episodio que desató un nuevo capítulo en el conflicto entre Wanda y Mauro, cuando Rufina, la hija de La China Suárez, intentó saludar a Francesca Icardi por su cumpleaños. Según Ivana, el intento de acercamiento no fue iniciativa de La China, sino de Mauro. "Imagino que habrá sido mi hermano, que es el padre de la niña", dijo, dejando claro que no considera a Suárez culpable de la situación.