Jacobo Winograd contó cuál es la operación a la que se someterá y llamó la atención

“Tenía que arreglar con la clínica Alcla, que después de dos días en el Otamendi, que me opera Druetto, me llevan a Alcla, que la ambulancia, que no. La prepaga que no me cubría, tenía problemas”, contó el mediático sobre todos los aspectos de su cirugía y recuperación que tuvo que tramitar para poder hacerse la intervención.

jacobo-winograd.jpeg Jacobo Winograd habló del problema de salud, que lo obliga a someterse a una cirugía de cadera.

El detalle de la intervención quirúrgica que le harán a Jacobo Winograd

Jacobo confesó que lo ayudaron para poder operarse porque la prótesis, que se debe colocar, era muy costosa. “Un amigo me prestó la plata para pagar la prótesis, que cuesta mucho, no voy a decir la cantidad, pero muy cara. (La prepaga) me quería dar una nacional. Y no me cubría nada”, explicó sobre la dificultad que tuvo que sortear.

“No hablo por mí solo. Hablo por miles y miles de personas que tienen una prepaga, como ahora hay disputa entre el gobierno con las prepagas, no te dan bola. No te dan nada”, determinó y reveló que se comunicó con el responsable de la prepaga: “Tengo, en el teléfono, dos mensajes del dueño de la empresa de medicina privada, Claudio Belocopitt”.

“Le dije ‘hace 35 años que soy socio de esta prepaga. ¿Cómo no me van a cubrir? ¡No me quieren cubrir nada! ¡Y me contestó Claudio Belocopitt, que no le contesta a nadie! Me dijo que lo iba a ver en la oficina, que ya sabía el tema. Que por qué me operaban en el Otamendi y no en Los Arcos”.

El problema de salud que Jacobo Winograd sufre desde hace un año

El mediático explicó que, en todo este tiempo, le dieron analgésicos para calmar el dolor, pero que era necesaria la intervención. “Yo vengo sufriendo hace más de un año y no puedo caminar, rengueo. Cuando hay humedad, me moría de dolor, cuando el frío también. ¿Sabés lo que es artrosis severa en la cadera?”, reveló sobre el problema de salud que padece desde hace un año,

Además, confirmó que se hizo otras intervenciones en el pasado, pero que aún le tiene miedo al quirófano. “A mí me operaron de la médula porque tenía hernia de discos con pinzamiento de médula, hace nueve años. Pude quedar parapléjico”, comentó, pero también se hizo una intervención en la cadera derecha.

“Le tengo miedo a la muerte, le tengo mucho miedo a la operación, estoy muy nervioso con el quirófano, lo reconozco. Pero yo (miedo) a la muerte (no le tuve) nunca, ahora sí le tengo miedo por mi hija, más que nada, porque no la voy a ver más”, aclaró sobre el mayor de sus temores al realizarse la cirugía.