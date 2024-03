Jimena Barón mostró cuánto gasta de obra social y se indignó

Jimena Barón es una de esas artistas famosas con mucho movimiento en las redes sociales. Siempre se la ve muy activa contando cosas de su vida íntima o también opinando de diferentes temas en sus cuentas de Instagram o de X (ex Twitter). Aunque a veces también las utiliza para lanzar algunas críticas.

En X dejó un mensaje contando la situación puntual que le tocó afrontar: “Hiperventilé cuando subió a 240 la obra social de mi vieja el mes pasado. Se me acaban de debitar 360 con el nuevo aumento”.

image.png

Y fiel a su estilo irónico, bromeó con una posible solución que la ayude a pagar lo que venga en adelante: “Se pika ese onlyfans”, dijo en referencia a la plataforma de contenido erótico que paga en dólares.

Jimena Barón contra las nutricionistas

Días atrás, Jimena había sido noticia luego de cansarse y exponer a las nutricionistas que en las redes sociales utilizan imágenes suyas y critican su cuerpo. La actriz, quien en su cuenta de Instagram suele compartir con sus seguidores sus rutinas de entrenamiento y alimentación, dejó en claro su malestar contra estas profesionales.

Embed - Jimena Barón contra los nutricionistas: se cansó de que usen su imagen cómo un mal ejemplo de dietas

“Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir: ‘Porque esto es un mal ejemplo’”, arrancó diciendo.

“Es un mal ejemplo, porque no hay que hablar de cuerpos ajenos. Si vos me seguís, Miriam, Mabel, Esther... Quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, estás mintiendo porque yo entreno muchísimo y como muchísimo”, prosiguió en la misma línea y hablándole a la cámara frontal de su celular.

“Es una reverenda poronga y debe terminar esto de usar el cuerpo del otro para decir: ‘Esto no está bueno’ o ‘Esto es re peligroso’. Usá el tuyo, googleá la imagen de una suricata... No pongas mi foto ni la de mis colegas. Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos”, protestó Jimena al respecto.