Jimena Monteverde contó los secretos de su pelea con Maru Botana

Esa enemistad se trasladó a otra cocinera conocida en los medios de comunicación como lo es Jimena Monteverde, quien en las últimas horas no solo reveló grandes consejos para preparar platos deliciosos, sino también dio detalles la tensa relación que tienen ella y su socio con la conductora de televisión.

image.png

Que pasó entre Jimena Monteverde y Maru Botana

Todo comenzó este martes, cuando la chef de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale hizo hincapié en su compañero, Coco Carreño, en diálogo con el programa de El Trece Socios del espectáculo y los panelistas no dudaron en preguntarle sobre la guerra entre los expertos de la cocina.

“Esa dupla con Coco es imbatible”, le dijo Adrián Pallares, uno de los conductores, mientras que Paula Varela lanzó: “Se lo robaste a Maru”.

Al escuchar a la periodista, el conductor le preguntó si ella había sufrido parte de aquella pelea. “Lo de Maru fue raro”, comenzó diciendo, y el periodista la interrumpió para aclarar que todo habría comenzado porque Coco y ella iban a estar en América TV, motivo que enojó a Botana.

Embed - Socios del espectáculo en Instagram: "¡Jimena Monteverde, íntima en #SociosDelEspectaculo!" View this post on Instagram A post shared by Socios del espectáculo (@socioseltrece)

Y Monteverde siguió: “Pero viste que yo siempre siento mucho la energía y creo mucho en la energía de la vida, y por algo pasan las cosas”.

En esa línea, Pallares profundizó sobre cuál había sido la raíz del conflicto: “Aclaremos que ustedes estaban adentro de un proyecto y ella era la cocinera los fines de semana”. Ante eso, Jimena agregó: “Nosotros estábamos en Cocina sobre ruedas y ella quería su horario de lunes a viernes, pero como nuestro programa funcionaba bien, querían hacerlo en la semana también, además de un especial los domingos”.

Por su parte, Nancy Duré le consultó si Maru fue la persona que los había bajado, a lo que contestó: “Ella pidió exclusividad. Siempre me sentí una bolu…, porque a veces uno en televisión tiene que ser malo… no malo, sino imponerse. Yo siempre creo en la palabra de la gente y creo en la buena onda, ahora no tanto”.

Recordemos que Maru Botana y Coco Carreño trabajaron juntos por mucho tiempo en el programa gastronómico Sabor a mí, donde él era la mano derecha de ella. Además, él trabaja en la revista de Botana, y después del cruce lo echaron.