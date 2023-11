Coco Carreño contó la verdadera historia de su pelea con Maru Botana

COCO CARREÑO.jpg Coco Carreño y Maru Botana en los tiempos en que eran amigos.

En el reportaje, Coco Carreño aseguró que está muy agradecido con Maru Botana, con quien trabajó en el programa Todo Dulce, en sus primeros años de carrera televisiva. La visibilidad que le dio el ciclo le brindó popularidad, y también conflictos con la pastelera.

Por qué se pelearon Maru Botana y Coco Carreño

"Cuando me ofrecieron trabajar en América fui a su casa a contarle, porque ella no iba a estar en el programa. Me dijo que no podía dejar pasar la oportunidad", reveló el cocinero. "Le pregunté muchas veces si le molestaba que yo hiciera tele solo y me aseguró que no", agregó Carreño.

En aquel momento, él también trabajaba en la revista de Maru Botana "y dependía de ese sueldo", confesó "Sin embargo, a los diez días me discontinuaron de su revista. Eso me dolió un montón. No me banqué lo que me hizo. Años después nos convocaron para hacer un programa con Jimena Monteverde, también para América, pero Maru ya había firmado para el mismo canal… Y bue, nos quedamos sin programa", reveló el chef sobre su pelea con la pastelera.