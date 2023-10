Jimena Monteverde mostró cómo creció su nieta Malvina

La pequeña, que nació hace más de diez días, se luce con su cabecita pelada, y su abuela totalmente orgullosa y llena de amor no deja de presumirla en redes.

Jimena Monteverde reveló de qué manera conoció a su marido tras 32 años juntos

En la televisión argentina existen muchos cocineros y cocineras que se desempeñan en distintos programas, quienes se han hecho, además de una carrera culinaria, también una carrera mediática. Ese es el caso de Jimena Monteverde, una de las chefs más cocinadas y queridas de la TV hace más de una década.

Sin embargo, más allá de su perfil profesional, la gastonómica mantiene una linda historia de amor, donde está casada hace 32 años con Mariano Monteverde, de donde tomó su apellido artístico.

Jimena Olleac (su apellido real) contó la insólita manera en la cual se conocieron cuando ella era muy joven. “A Mariano lo conocí porque papá tenía un vivero en Pilar y hacía los parques y jardines de los polistas de la zona”.

Luego, también relató cuando fue la primera vez que lo vio, en el verano de 1991 y teniendo 18 años apenas: “él apareció cuatro veces en el vivero, a lo que su papá le decía '¡Otra vez vos por acá!'”.

Mariano Monteverde era amigo de su papá y tenía 15 años más que ella. Sin embargo, esos no fueron obstáculos para que el hombre de 33 años por ese entonces, fuera aceptado por la familia. “Enseguida cayó bien. Creo que mi familia lo quiere más a él que a mí. Además, como te digo, así como se preocupa por nosotros se preocupa por mis padres, mis hermanos, es una persona que siempre está cuando la necesitás. Muy presente. Todo fluyó con naturalidad”.

Por otro lado, Jimena también contó que aspecto fue el que la terminó de enamorar de su actual marido: “Mariano tiene muy buen humor y además es una persona muy contenedora, que siempre está, que está pendiente si estás bien, si estás mal, siempre haciéndote sentir que sos su prioridad. Es un tipazo y eso fue lo que me enamoró”.

Ambos formaron una linda familia y son padres de Victorio de 29 y de Amparo de 26 y serán abuelos este año. Se casaron dos años después de conocerse, en 1993. La chef contó que él fue su primer novio y el único hombre en su vida. “Es una elección de vida y soy totalmente feliz. El que me conoce sabe que no estoy buscando nada. Soy re jodona pero saben que nunca ha pasado nada que no quiera”.