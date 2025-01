Jonatán Viale reveló quién será la panelista estrella que se suma a su programa de TN

"Ok. Les voy ir a contando los fichajes y refuerzos en ¿La Ves? por TN. ¿Arrancamos?", informó desde su cuenta de X para darle un toque de suspenso al millón de seguidores que tiene en su red social. De esta manera, mencionó a su primera compañera que estará sentada a su lado en la mesa de noticias y confirmó: "Guadalupe Vázquez estará TODOS LOS DÍAS. Refuerzo de lujo".

Además, Pablo Montagna reveló que "Guadalupe también se sumó al equipo de 'Investiga' de Todo Noticias". La periodista demostró su felicidad por la información que dio y expresó: "Siempre con la posta. Se viene un 2025 con todo. Pronto, muchas más novedades". Por otro lado, Viale aseguró a su segunda y tercera incorporación: "El gran Manu Jove. Confirmado. Declarado intransferible". Y con una gran presentación, destacando su profesión desde hace años, el periodista afirmó: "Viene de las inferiores de TN. La está rompiendo. Titular indiscutido. Lo tenemos. Bruno Yacono".

Por último, anunció a otras de las periodistas que nadie se esperaba y publicó: "Otro refuerzo de lujo. Experiencia, información, fuentes. Liliana Franco. Adentro". Finalmente, con fecha de debut a confirmar, el programa de Jonatan Viale estará de lunes a viernes a partir de las 21:00 hasta las 22:00.

Por qué Jonatan Viale le tuvo que pedir disculpas al aire a Marcelo Tinelli

Desde hace tiempo que las cosas entre Jonatan Viale y Marcelo Tinelli se pusieron tensas. Se debe a que el periodista apuntó contra el conductor de la peor manera acusándolo en una editorial de cobrar dinero de la mano de Martín Insaurralde. Por lo que terminó con una demanda judicial del conductor. Ante esto, ahora, debió hacer públicas sus disculpas.

Es que luego de la denuncia, Jonatan Viale debió retractarse de cada una de sus palabras y ofrecerle disculpas a Marcelo Tinelli. “No suelo hablar de temas personales, pero bueno evidentemente algo generó en mí una especie de de proceso de introspección de arrepentimiento de algunas peleas, a mi gusto innecesarias. Estos momentos de reflexión yo creo que han servido eh para terminar con peleas estúpidas, para cerrar cicatrices que son innecesarias”, comenzó

Fue así como apuntó a pedirle perdón al conductor: “Una de esas peleas fue con Marcelo Tinelli, quien me hizo un reclamo judicial por una editorial que hice hace dos años La Nación +, con relación al tema Martín Insaurralde. Hemos tenido la ocasión de conversar les quería contar esto”.

A diferencia de lo que había dicho en aquel entonces, donde intentó despegar al político del accionar de Marcelo Tinelli, ahora decidió darse vuelta y apuntar los cañones contra quien no lo denunció: “Yo le expliqué con buena fe que mi indignación no tuvo que ver con él sino con el dolor recontra profundo, que todavía hoy me causa, ver a este personaje nefasto viviendo una vida de lujo en un yate millonario. Estoy hablando Insaurralde”.

“Entonces tema terminado, en el fragor de la indignación del dolor puedo reconocer que tuve alguna expresión desafortunada. Sigo teniendo diferencias ideológicas políticas que no vienen al caso, pero lo importante es que el problema acá no es ni Tinelli, ni Clerici, sino este personaje en cuestión que hizo cualquier cosa con nuestros impuestos”, mencionó.

De este modo, Jonatan Viale reconoció que las disculpas fueron un pedido que se realizó para poder levantar la denuncia en su contra y no tener que pagar los 80 millones de pesos que reclamó Marcelo Tinelli: “Hemos convenido con madurez, con afecto, dejar este tema atrás. Insisto, repito, tema absolutamente terminado”.