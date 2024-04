Jorge Rial habló por primera vez del embarazo de su hija Morena y sorprendió

En diálogo con el programa de El Trece Socios del Espectáculo, el especialista en chimentos contó en primer lugar: “Me llamó ella, aunque le costó un poco. A mí me había llegado un rumor, le pregunté y tardó un día en contestarme, hasta que tomó coraje y me contó que estaba embarazada”.

También contó que, si bien no se sabe el sexo del bebé, se encuentra muy entusiasmado por el nacimiento de su próximo nieto: “Bienvenido sea, estoy feliz, una vida siempre es bienvenida”. Luego, cuando el notero le preguntó si la noticia sirvió para mejorar su relación con Morena, Rial respondió: “Tenemos una cercanía con límites y responsabilidad que me parece bien, se están curando un montón de heridas”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eltreceoficial/status/1775193650336506356&partner=&hide_thread=false Jorge Rial rompió el silencio en #SociosDelEspectáculo sobre el embarazo de su hija Morena: “estoy feliz, siempre una vida es bienvenida”.#lovieneltrece @socioseltrece pic.twitter.com/7XOfGbtgXb — eltrece (@eltreceoficial) April 2, 2024

Sin embargo, se limitó a hablar sobre algunas cuestiones, como la casa que Morena Rial le había pedido tiempo atrás: “Ese es un tema que solucionaremos entre nosotros, no es para hablarlo públicamente, nadie tiene obligación de nada, solo responsabilidad. Ojalá que tenga un buen embarazo, lo único que quiero es que estén bien ella y mi nieto o nieta”.

Para finalizar, remarcó que no tiene relación con la nueva pareja de su hija: “No sé nada de su pareja. Tengo entendido que es boxeador, que se llama Matías, pero no lo conozco, no hablé nunca con él, no vi fotos. A mi hija hace bastante que no la veo en persona, desde el año pasado”.

Morena, la hija de Jorge Rial, confirmó su segundo embarazo

La influencer Morena Rial estaría viviendo un momento especial en su vida, según confirmó el periodista Luis Ventura, a quien considera su tío. Ventura reveló que la joven está embarazada de su segundo hijo, fruto de su relación con Matías Olgas, un boxeador de 20 años con quien está en pareja desde hace algún tiempo.

"Me animo a decirlo porque confirmé que también está notificada su familia. Es algo consistente, que es moneda corriente dentro de su realidad y dentro de esa realidad, que yo quiero que sea llena de felicidad, me puso contento", expresó Ventura, compartiendo la alegría de la futura mamá.

Diego Esteves, otro periodista, agregó detalles sobre la relación de Morena y su novio Matías Olgas, destacando que están muy ilusionados y viviendo juntos en este proyecto. Además, reveló que la noticia del embarazo fue comunicada hace algún tiempo atrás: "A mí me sorprendió, porque hace poco más de un mes ella me llamó y me dijo ‘tío, estoy embarazada, por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando’".