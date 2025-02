Juan Ingaramo contó cómo fue que se enamoró de Violeta Urtizberea

El destino parece haber jugado un papel clave en la historia de amor entre Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea , una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. A lo largo de más de diez años juntos, el músico y la actriz no solo consolidaron su relación, sino que también formaron una familia con el nacimiento de su hija Lila, en septiembre de 2019.

Todo comenzó cuando Ingaramo asistió a una función de Isósceles, la obra teatral en la que actuaba Violeta. "Fui con un amigo actor, y ella me sonaba de la tele. Me llamó la atención desde el primer momento. Aparte era una obra muy linda, en la que ella salía muy ligera de ropa y todo", confesó el artista, entre risas.

Ingaramo 1.jpg Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea

Cómo fue el momento que Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea se “flecharon”

Tras la función, ambos coincidieron en una cena junto a otras personas del elenco. En ese contexto, Juan le confesó a su amigo que Violeta le gustaba, y para su sorpresa, recibió una respuesta inesperada: "Ah, ella me dijo lo mismo de vos".

Sin embargo, en ese momento la actriz estaba en pareja, por lo que Ingaramo decidió respetar la situación y no avanzar. "Fui muy respetuoso porque tenía novio, así que no hice nada", aseguró.

Lejos de desistir, el cantante guardó ese interés y esperó. Cuando se enteró de que Violeta se había separado, tomó la iniciativa y le escribió un mensaje por Facebook. “La invité a merendar y ella aceptó, pero me dijo: ‘Dale, re... Digámosle a Juli’, que era mi amigo. Me metió un tercero ahí”, recordó entre carcajadas.

Ingaramo 2.jpg Juan Ingaramo, Violeta Urtizberea y Lila

La primera cita de Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea

Finalmente, lograron concretar ese esperado encuentro, que curiosamente tuvo lugar un 14 de febrero, lo que para Ingaramo fue una señal clara de que el destino tenía todo planeado. "La verdad que sí, era el destino", aseguró con una sonrisa.

Desde aquel primer café hasta hoy, la relación entre Ingaramo y Urtizberea ha crecido y evolucionado, convirtiéndolos en una pareja sólida y estable. Con una década juntos, la llegada de su hija Lila fortaleció aún más su vínculo.

Mientras Violeta sigue brillando en la actuación, actualmente en la serie Envidiosa, Ingaramo continúa expandiendo su carrera musical. Con varios discos publicados, como Best Seller (2018) y Welcome to Córdoba City (2023), ha logrado consolidarse en la escena pop nacional.