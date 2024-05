Juana Repetto mostró cuál es la técnica que utiliza para conectar con "la tierra"

En uno de sus posts, Juana explicó cómo descubrió este hábito durante un taller sobre los siete elementos, donde se dio cuenta de su dificultad para establecer rutinas que no estuvieran relacionadas con la alimentación.

“Me di cuenta haciendo el taller de 7 elementos que, más allá de las consultas personales que yo tenía con el doc., que estoy aprendiendo y me está cebando mucho, de que lo que más me cuesta es instalar los hábitos que no tienen que ver con la alimentación”, expresó Juana, destacando lo difícil que puede ser incorporar nuevas prácticas saludables en la vida diaria.