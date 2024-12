Juana Viale se lastimó una pierna y mostró cómo quedó

Juana comenzó la emisión con su clásica frescura, bromeando sobre el fin de año y las tradiciones navideñas. “Feliz domingo 8 de diciembre, ya están todos preparando el arbolito hoy, ¿no? Nosotros ya tenemos el nuestro acá, hermosísimo”, expresó mientras describía su look. Luciendo un impactante vestido plateado de seda y pliegues laterales, destacó los detalles de la prenda, que incluían una abertura en el costado formando una caída irregular. “Miren qué lindo este vestido cruzado, con un efecto collar que sale del pliegue lateral”, comentó entusiasmada.

Aunque la revelación de la herida fue una sorpresa, Juana no perdió la oportunidad de desdramatizar la situación. “No la quería mostrar, pero bueno… andando en bicicleta y jugando al fútbol, son las cosas que pasan”, explicó con naturalidad, arrancando risas de los presentes en el estudio y seguramente de los televidentes.

El pequeño accidente no le impidió lucir glamorosa, y la conductora incluso eligió el vestido específicamente para disimular la lesión. “Este vestido me cubre justo la herida, así que no le quita protagonismo al look”, aseguró mientras continuaba con la descripción de su atuendo y los accesorios que completaron el outfit.

Juana Viale 1.jpg La lesión de Juana Viale jugando al fútbol

El fin de año de Juana Viale

Juana cierra un año cargado de trabajo al frente de Almorzando con Juana, programa que lentamente se acerca al final de su temporada. Aunque aún no está confirmado si continuará el año próximo en eltrece, hay rumores de que habría recibido ofertas para explorar nuevos proyectos.

El carisma y autenticidad de Juana Viale siguen siendo su marca registrada, algo que queda claro cada domingo. Con momentos como este, en los que combina elegancia, humor y espontaneidad, la conductora continúa conquistando a su audiencia mientras mantiene vivo el legado de su abuela, Mirtha Legrand.