Juliana Gattas y Grupo Frontera encendieron la tarde de Lollapalooza Argentina

Así, el predio lucía una mezcla de barro y pasto mojado que, sin embargo, no detuvo la caminata del público alrededor de los cinco escenarios apostados allí, las instalaciones artísticas ideales para selfies y los incontables puestos de comidas y bebidas para todos los gustos.

Desde muy temprano y a cuentagotas comenzó a poblarse el lugar para seguir de cerca a las artistas que inauguraron el viernes: por un lado, Juana Rozas sorprendió con su propuesta hyperpop con toques teatrales y lúgubres (cristalizado en temas como "Cementerio") e incluso se dio el gusto de invitar a su colega Six Sex para estrenar una canción; por el otro, Paula Prieto conquistó a quienes se juntaron a los pies del escenario Flow para ser acurrucados con su neosoul spinetteano. "Intentemos abstraernos del rock que suena allá para poder disfrutar nuestras canciones", dijo en referencia a la música del grupo Mujer Cebra, que había empezado su set en la otra punta del predio y sus ecos se colaban en su ensueño.

Hablando del trío post punk conformado por Santiago Piedra, Gonzalo Muhape y Patricio García Seminara, fueron los que más fans juntaron en las primeras horas de Lollapalooza: muchas remeras negras con el nombre de Mujer Cebra en el pecho se hicieron notar en el coro de canciones enérgicas y arengadoras como "XXYY", "Invisible" y "Verano", siguiendo esa entonación febril y entrecortada que remite tanto a Francisco Bochatón como a Alejandro Schuster (Viva Elástico).

Mientras la banda Pacífica le daba rienda a su pop rockero bilingüe (con influencias tanto de Garbage como de A-Ha, a quienes homenajearon con una versión de "Take on me"), el cantante de El Culto Casero -grupo indie proveniente del Paraguay- se metió al público argentino en el bolsillo al bajar al campo y cantar rodeado de su gente. Apenas después, el cuelgue psicodélico de Winona Riders trajo la noche en plena tarde y montaron su propio festival: ecos, humo, feedback y canciones que se estiraron hacia lo interminable, como "Resurrección" y "Dopamina", versionadas con largos pasajes instrumentales que evidenciaban la química del sexteto. El carisma misterioso del grupo bonaerense levantó el primer gran pogo de la tarde y, como recompensa, se llevaron una ruidosa ovación en sus oídos.

La oscuridad que quedó flotando en el predio fue el telón adecuado para el show central de esta primera tarde: Juliana Gattas presentó su faceta solista a bordo de su flamante álbum "Maquillada en la cama". Con un vestido corto de volados dorados, un sensual body y medias de red negras, salió a escena escoltada por su banda y coristas para arremeter con la primera de la lista: "Emocionalmente tuya". Los toques ochenteros -subrayados por la aparición de un saxofón, el frenético ritmo de la batería, un bajo pistero y los omnipresentes sintetizadores- prendieron el baile popular, mientras la cantante de Miranda! se paseó a sus anchas en esas encantadoras viñetas trasnochadas que componen su repertorio ("Lejos del fuego", "Botas negras"). De fondo unas imágenes alegóricas (como una pantalla del videogame retro Out Runners o memes vieja escuela) completaron el efecto. "Son el mejor público que vi en mi vida... ¡Gracias a Alex Anwanter!", dijo Julieta al cierre de su show (con la alegórica "Maquillada en la cama") y saludando al productor de su primer disco.

Más tarde, el otro recital con alta demanda entre el público tempranero del festival fue el de Grupo Frontera. Los propios integrantes de la banda texana de cumbia norteña con toques pop se sorprendieron ante la multitud que los esperaba arremolinada bajo el escenario Flow, donde hicieron pie y mostraron su colorida colección de canciones que motivaron un nuevo baile vespertino. Haciendo base en los temas de su hasta ahora único álbum titulado "El comienzo", fueron muy celebradas las versiones de "Tulum" (sin Peso Pluma y con la que abrieron el show) y la del hit intercontinental "Un x100to", el cual grabaron originalmente con Bad Bunny.

En otro rincón del predio, precisamente en el escenario Alternative, Peces Raros calentaron la pista y asomaron la nariz bajo la luz todavía luz plena del atardecer, algo inusual en ellos dado que son portadores del set más noctámbulo que se pueda conseguir en el país. Desde el comienzo uptempo con "Cicuta", una excursión hacia lo más profundo con "No van a parar" y el estreno de "Desaparecer" (canción editada esta semana), mostraron su afilado pulso electrónico engrosado con sus dobleces rockeros.

Un rato antes, Jere Klein, la sensación chilena del neo reggaetón debutó en el país y contó con una enfervorecida multitud adolescente que gozó de cada uno de sus temas. Incluso le festejaron el anticipo al show de Ysy A que ocurrirá horas más tarde y el cual se cristalizó con la versión de "24/7 6.5", proveniente del álbum del rapero argentino titulado "El after del after".

El cierre de este viernes en Lollapalooza Argentina estará a cargo de Blink-182, Arcade Fire, The Offspring, Ca7riel y Paco Amoroso, Ysy A y Diplo.