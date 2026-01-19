Julieta Ortega habló por primera vez de los rumores que la vinculan a Juan Román Riquelme

La actriz salió a hacerle frente a las versiones que indican el inicio de una relación sentimental con el presidente de Boca Juniors.

La actriz Julieta Ortega rompió el silenció y habló sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con Juan Román Riquelme , el ex futbolista y actual presidente de Boca Juniors . En este sentido, la artista fue contundente y desmintió las versiones que comenzaron a circular el fin de semana desde la pagina web Bardeo News y en el programa de La Noche de Mirtha Legrand.

En diálogo con Puro Show, Julieta Ortega negó estar saliendo con el ídolo Xeneize a pesar de los recientes rumores que los situaron en el centro de la escena mediática. Asimismo, la actriz aseguró que no existe ningún romance entre ellos. Sin embargo, durante la nota, una pregunta puntual pareció desconcertar a la artista y su reacción no pasó desapercibida. En este sentido, cuando le consultaron si Riquelme la había pasado a buscar por su casa, Ortega dudó antes de responder.

De este modo, aunque su respuesta final fue negativa: “no, no... Estoy sorprendida como todos ustedes”, el gesto y la falta de convicción en las palabras de la actriz alimentaron aún más las especulaciones de un romance con el presidente de Boca. “Me da mucho pudor tener que contestar algo y hablar sobre una persona que ni idea. No es cierto, nada de lo que dijeron. Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, no podría estar iniciando un romance con nadie salvo que sea alguien que esté acá. Lo conozco como conozco un montón de gente“, detalló Julieta.

Todo comenzó este lunes, cuando Gustavo Méndez reveló en La Mañana con Moria que Julieta Ortega y Juan Román Riquelme estarían saliendo. Según señalaron, el dirigente Xeneize habría pasado a buscar a Julieta por la zona del Palacio Los Patos en su camioneta, lugar donde reside la actriz. “Me encanta la pareja”, remarcó Méndez en el programa conducido por Moria Casán. “Hace un montón que está sola”, acotó María Fernanda Callejón, destacando que Ortega no había sido vinculada sentimentalmente con nadie en el último tiempo.

Julieta Ortega reveló el impacto que tuvo en Palito y Evangelina, la internación de Martín, su hermano

La familia Ortega volvió a respirar con algo de alivio después de semanas de preocupación, hermetismo y versiones encontradas sobre la salud de Martín, el primogénito de Evangelina Salazar y Ramón “Palito” Ortega. Fue a fines de abril cuando trascendió que el productor había sido internado en un centro especializado para tratar sus adicciones. El dato se filtró pese al estricto silencio con el que el clan intentó proteger la intimidad del proceso. Casi dos meses más tarde, Julieta Ortega decidió romper esa reserva y contó cómo atraviesan, puertas adentro, esta etapa de recuperación que —según subraya— por primera vez los encuentra “esperanzados y unidos”.

“Martín está bárbaro, está muy bien, internado en un lugar que nos recomendaron. Él está aliviado y nosotros felices. Mis papás están tranquilos porque ahora saben en dónde duerme su hijo”, dijo la actriz al aire de Bondi Radio, reflejando un sentimiento que comparten todos los Ortega: por fin sienten que dieron con el tratamiento adecuado y que el afectado también lo percibe así.

La actriz de SEX también se permitió reflexionar sobre las reacciones del entorno. “Muchas personas me dijeron: ‘Decile que lo quiero, mándale un abrazo’, pero la verdad es que hacía mucho que no lo veían. El consumo aleja. Uno quiere ayudar, pero no siempre sabe cómo”, acota. Esa toma de conciencia, asegura, fue clave para que toda la familia entendiera que necesitaban un plan de tratamiento integral, prolongado y profesional.