Julieta Poggio contó la verdad de su romance con el hermano de Tini Stoessel

"Son rumores de soltería. Me parece lindo Fran, nos estamos conociendo, está todo súper bien con él pero no pienso en noviazgo, me acostumbré a la soltería, estoy enfocada en mi trabajo y en mí. No conozco a 'Tini' Stoessel pero soy una fan más de sus canciones como tantas chicas", sostuvo en una entrevista con el medio Caras en los Premios Más Likeados, en los que la artista concurrió con un hermoso vestido negro diseñado por Gustavo Pucheta, bajo el estilismo de Lucas Mata.