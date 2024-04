Julieta Poggio mandó al frente a Coti al ver su comportamiento en el nuevo Gran Hermano

“Yo creo que Coti tendría que haber aprendido un poquito de la entrada de Alfa, por cómo lo recibió la casa, así con los humos arriba. Yo me hubiera integrado un poquito más en la casa. Coti no va a poder jugar sola, en esta instancia”, expuso Julieta Poggio y aclaró por qué decía eso: “Necesita aliados. Y me parece que quemó un poquito sus fichas”.

Julieta Poggio Coti Romero Gran Hermano.mp4

“¿Por qué decís que quemó sus fichas?”, la indagó Georgina Barbarosssa. “Prometió que iba a entrar a jugar, que es lo que el público quiere ver, que sabe la clase que es de jugadora. Pero ya utilizó los recursos que podría utilizar más adelante, como los gritos falsos”, detalló la actriz.

“También se mostró llorando. Se hacía la que lloraba para ganarse el cariño de las chicas…”, acotó Noe y Julieta le remarcó: “Sí, ella puede hacerlo…”. El Conejo intervino en la charla y agregó: “Sí, está actuando”.