Justin Timberlake reveló que sufre una grave enfermedad: "Un dolor inmenso"

Justin Timberlake anunció en su cuenta de Instagram que le diagnosticaron una grave enfermedad. El ex integrante de NSYNC le puso fin a su gira mundial "Forget Tomorrow" con un posteo en sus redes, y aprovechó la oportunidad para hablar sobre la s ituación de salud que atraviesa.

En el posteo, Timberlake comunicó que cuando recibió el diagnóstico, "me quedé en shock, sin duda. Pero al menos pude entender por qué a veces estaba en el escenario sintiendo un dolor nervioso inmenso o una fatiga y malestar extremos".

El intérprete de "Mirrors" dijo que "esta ha sido la experiencia más divertida, emotiva, gratificante, físicamente exigente y, a veces, agotadora. No podría haberlo hecho sin mi familia, mis amigos, los TN Kids y todo su apoyo", en las primeras líneas de su mensaje.

Timberlake: "Vivir con esto puede ser implacablemente debilitante"

A su vez, reveló que el proceso de atravesar la enfermedad de Lyme es "un dolor nervioso enorme, cansancio y malestar extremo" cada vez que subía al escenario. "Me enfrenté a una decisión personal: ¿dejar de hacer giras o seguir y buscar la manera de afrontarlo? Decidí que la alegría que me da actuar supera con creces el estrés pasajero que sentía en mi cuerpo. Me alegro muchísimo de haber seguido", agregó.

La ex pareja de Britney Spears también se mostró en esta situación con la intención de poder encontrarse más cercano a sus fans. "Estoy compartiendo todo esto con la esperanza de que todos podamos encontrar una manera de estar más conectados. Me gustaría hacer mi parte para ayudar a otros que experimentan esta enfermedad también", agregó.

"Si experimentaste esta enfermedad o conoces a alguien que lo hizo, entonces sos consciente: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante tanto mental como físicamente”, argumentó el ex boyband.

Qué es Lyme, enfermedad que le diagnosticaron a Justin Timberlake

Lyme se trata de una infección bacteriana transmitida a los humanos luego de la picadura de garrapatas que estén infectadas, especialmente la garrapata de patas negras o garrapata del venado. Si esta enfermedad no se trata a tiempo puede generar afecciones en la piel, en las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

Enfermedad de Lyme

Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), cada año se diagnostican y se tratan cerca de 476 mil casos tan sólo dentro del país, aunque las estimaciones sobre cuántas personas enferman cada año no son exactas porque los casos no siempre se diagnostican.

Varios famosos han hablado abiertamente sobre su experiencia sobre los padecimientos que han enfrentado debido a que fueron diagnosticados en la enfermedad de Lyme, entre ellos Justin Bieber, Bella Hadid, Thalia, entre otros.