Katy Perry cumple 40 años: el auge y caída de un ícono de la década del 2010

Sus padres Maurice y Mary Christine, pastores pentecostales, educaron a la pequeña Katy y sus dos hermanos bajo estrictas prohibiciones. Sin embargo, Katy se las ingenió para escuchar otro tipo de música a escondidas. “Mi infancia fue simplemente el tren de Jesús. No fue expansiva ni curiosa, fue solo el domingo por la mañana, el domingo por la noche, el miércoles por la noche; Jesúsjesúsjesusjesusjesusjesusjesus (...) Desde que nací, fue pura paliza bíblica”, declaró la artista años atrás.

Cuando comenzó a cantar, Katy pasó de ser ignorada a llamar la atención “como un truco de magia”. A los 13 recibió una guitarra de regalo y a los 15 abandonó la escuela para dedicarse a la música. En principio, incursionó en el gospel, debido a que cantaba en la iglesia. Durante la adolescencia, se dedicó a realizar toda actividad que haría una chica californiana: patinaba, surfeaba, bailar swing y Lindy Hop.

Su debut en la música fue con un disco evangélico llamado Katy Hudson. Su nombre artístico se lo terminó cambiando por la confusión que generaba con el nombre de la actriz Kate Hudson. Por lo que adoptó el apellido de su madre, Perry. Hizo trabajos menores, que la llevaron a vivir a Los Ángeles, donde fue adquiriendo experiencia en los escenarios de clubes.

Antes de firmar con Capitol, había sido contratada por dos sellos discográficos sin pena ni gloria. Fue despedida por ambas. Jason Flom un empresario de Virgin Records y la jefa de publicidad del mismo sello que había trabajado con Perry, solían hablar del potencial de la cantante. La imaginaron como la nueva gran estrella y no se equivocaron.

Katy Perry en el Superbowl. Concierto en el medio tiempo del Super Bowl 2015. Perry cantó Roar encima de un gigantesco león

Flom le hizo firmar un contrato con Capitol Records y la reunió con el productor Dr Luke, para crear uno o dos temas que pegaran fuerte al material que ella tenía preparado, que era bastante. Además de cantar y tocar la guitarra, componía. Ahí nacieron los temas I kissed a girl and I liked it (Besé a una chica y me gustó) y Hot n cold (Caliente y frío).

I kissed a girl alcanzó la posición número 1 de los Billboard. La temática era provocadora para la época.

A partir de ese momento, su carrera no tuvo techo. Un éxito se encadenaba con otro. California Gurls, hablaba de sexo en la playa, arena en los stilettos y locura en un jeep. Con Teenage Dream volvía al romance de verano y al escenario frente al mar: “Manejamos a California y nos emborrachamos en la playa, conseguimos un motel y construimos una fortaleza con sábanas”.

La caída de Katy Perry: un declive sostenido y la incapacidad de actualizarse

Sin embargo, después de años plagados de éxitos, comenzó el declive sostenido. Su caída fue multicausal. En una época en la que no era tan común que artistas pop se pronuncien políticamente, Katy Perry respaldó públicamente a Hillary Clinton para la elección que consagraría a Donald Trump como presidente en el 2016. Este pronunciamiento provocó que muchos fanáticos la "abandonaran de la noche a la mañana", según Infobae.

Además, algunos expertos atribuyen su caída a una incapacidad de la artista para aggiornarse. En una época en la que predomina la música introspectiva en la que inclusive el pop más clásico y masivo debió actualizar su contenido, Katy Perry no logró subirse a la ola.

Embed - Katy Perry - Teenage Dream (Official Music Video)

Su último álbum, 143, ha sido objeto de críticas por parte de medios especializados. NME, un medio británico, le otorgó una calificación de 2 sobre 5 estrellas, describiendo Woman’s World como “el regreso más desastroso de los últimos tiempos”. Según la publicación, el álbum es inconsistente, con momentos que destacan pero que no logran cumplir con las ambiciones de Perry.

La revista Variety no se quedó atrás y también criticó el álbum. Dijo que Perry parece atrapada en el pasado y que el disco no logra alcanzar su potencial creativo. La publicación estadounidense le dio una calificación de 5 sobre 10, y lo describió como una “dosis de color para un pop postmilenial monótono”. Variety destaca que, en un panorama musical cambiante, Perry no ha logrado adaptarse a las nuevas tendencias.