L-Gante internacional: el músico firmó un mega contrato

L-Gante está en el mejor momento de su carrera y, tras confirmar el romance con Wanda Nara , el cantante de cumbia 420 cumplió el sueño de su vida. No solo prepara su primer viaje a Brasil junto a su hija Jamaica y la mediática, sino que se prepara para un nuevo presente musical que lo llevará a planos internacionales.

Al mismo tiempo, señaló que sacaría dos discos, y un disco de colaboraciones para poder avanzar en su carrera en el mundo de la música. “Son siete cifras largas, y no son en pesos, por supuesto” , dijo Candalaft sobre el dinero que cobraría el artista.

L-Gante.jpg L-Gante

Todo indica que fue Wanda Nara quien tuvo una jugada importante en el contrato del cantante, pero esto generó malestar en el representante de Valenzuela, Maxi El Brother, y la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) quien tiene experiencia en los negocios tras manejarle la carrera a su exmarido, Mauro Icardi.

Según trascedió, el pedido a L-Gante fue clarísimo: “Cambiar el entorno”. “Le dijeron “vamos a cambiar eso de chorro, Mafilia, y vamos por algo más familiar, novia, hijos…”, agregaron desde el panel del programa de Mariana Fabbiani por la pantalla de América.

Nora Colosimo respaldó a Wanda

El romance de Wanda Nara y L-Gante sorprendió al mundo del espectáculo. Es que después de tantos rumores, la pareja confirmó la noticia y hubo más de una reacción en las redes sociales.

Una de las reacciones fue la de Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, quien decidió salir a bancar a su hija y deslizó un polémico comentario contra todas las personas que destrozaron a la mediática al confirmar su nuevo romance.

Fue a través de sus historias de Instagram que la mujer compartió una polémica frase que dice: “Solo el dueño de la casa sabe dónde están las goteras”.

Y continuó: “Así que no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasas, solo tú sabes de tus luchas y tus dolores”.

La frase la acompañó con unas palabras que dedicó a los seguidores de la conductora de Bake Off Famosos y le brindó su apoyo a sus dos hijas, Wanda y Zaira. “Con respeto dedicado a todos los que en privado me escriben. La verdad es una sola, y no la conocen. Amo incondicionalmente a mis hijas”, cerró.