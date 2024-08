La amante de Jorge Rojas contó nuevos secretos de su escandalosa relación: "Manipulador"

Jorge Rojas-Posteo.jpg

Con el paso de los minutos, Muriel comenzó a ser dura en su opinión sobre quien fue su amante: "Él tiene una fundación donde profesa el tema familiar, incluso se dirige a la audiencia diciendo "juntos en familia", y quizás es una manera de decir: "che, vos tenías una doble familia".

Y agregó: "Se dice ser un buen papá cuando el escenario de la verdad no acciona de esa forma. ¿Cómo vas a estar criando a un niño en un ámbito de pura mentira?".

Sumado a esto, Barbie afirmó que no hubo contacto con Jorge después de lo sucedido: "No me volvió a escribir ni llamarme, ni nada. A él le gusta que tú vayas, aunque él esté equivocado, el otro tiene que ir a hablar. Él hace eso. No se si me atenderá, es parte de ser un poco cobarde".

Murieñ.jpg

"Si hubiese sido cinco o siete años atrás, olvidate, hubiera sido terrible. Me hubiera manipulado desde el miedo, que es su mejor herramienta", contestó sobre el miedo y luego describió su personalidad: "Él juega con el cariño de la gente. Sabes la cantidad de fans que me dijeron ‘wow, él me hacía verlo de esta forma y en realidad es esto’.. No es lo que dice y hace, no es una buena persona", afirmó Barbie.

"El amor ha sido transmutado y es importante para mi evolución, así que agradezco que haya sido así", cerró en la entrevista brindada.