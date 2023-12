La bronca de Sabrina contra Gran Hermano: "A ella la protegen"

SABRINA GH.mp4 Sabrina habló con Emma Vitch sobre su bronca con Furia.

“Imagínate si le voy a responder a ella, me tiene podrida. ¡Cada cosa! No puedo estar ni en el cuarto, que también es mío. Me quedo porque me la banco, pero al mismo tiempo…”, enfatizó la rubia, que dejó abierto el final de la frase para no excederse con alguna palabra de más que pueda ser tomada mal por los televidentes del reality.

El enojo de Sabrina con Furia

Sabrina Cortez también se quejó de la reacción de Catalina ante su cruce con "Furia" : “Salí del cuarto y dije que estaba podrida de que me diga cosas, y Cata me dice ´Sabri, ya está´”. Y luego estalló indignada: “¡Que se lo digan a ella! ¡Me callan a mí y la tienen que callar a ella! Todo el mundo aplaude y mirá lo que es, da vergüenza que hayan elegido una persona así”.

Cabe recordar que hace unos días, luego de una fuerte pelea que protagonizaron las participantes en el pasillo de la casa, Sabrina fue al confesionario para descargarse con Gran Hermano. La participante expresó sobre la convivencia con Juliana "Furia" Scaglione: “No hubo un solo día que no haya maltratado a alguien, que no le haya hecho algo a alguien. No puedo creer que hay un montón de gente que apoya la falta de respeto y la falta de empatía”.