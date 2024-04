Espectáculos La Mañana Felipe Fort La carta abierta de Felipe Fort después que acusen a su familia de querer "faenar" un perro

El hijo del millonario chocolatero quedó envuelto en un escándalo inesperado luego de que su suegra quiera faenar a un perro.







Felipe Fort se vio envuelto en medio del escándalo desatado por una mujer que intentó llevar a su perro a una carnicería para ser sacrificado. Los hechos se desencadenaron el pasado domingo cuando se viralizaron imágenes de la señora, suegra del hijo de Ricardo Fort, ingresando a un local en La Plata con la intención de faenar a su mascota, argumentando que estaba envejeciendo.

Felipe Fort 1.jpg Felipe Fort Ante esta situación, un grupo de activistas de los derechos de los animales de la zona intervino, denunciando el hecho y rescatando al perro. Sin embargo, el conflicto no terminó allí, ya que Ezequiel, el rescatista del can llamado Tobías, afirmó haber recibido amenazas por parte de Felipe Fort, el yerno de la mujer involucrada. "Recibí muchos mensajes de hostigamiento del yerno de la señora que me pide que borre las publicaciones, él es Felipe Fort, el hijo de Ricardo Fort", reveló Ezequiel. Ante estas acusaciones, Felipe Fort utilizó sus redes sociales para defenderse de las imputaciones en su contra.

Qué dijo Felipe Fort sobre lo que pasó En una publicación en su cuenta de Instagram, con más de 750 mil seguidores, el joven argumentó: "¿Qué tengo que ver yo? No hice nada, no defiendo y repudio lo que pasó. Siempre salgo yo lastimado. No tengo nada que ver, nunca tengo nada que ver".