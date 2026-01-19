La China Suárez y L-Gante juntos: qué dirá Mauro Icardi

La actriz y el cantante de cumbia participaron juntos en el lanzamiento de una canción y trabajan en un nuevo proyecto. De qué se trata.

Netflix anunció, en las últimas horas, el estreno de la segunda temporada de En El Barro (spin off de El Marginal) y difundió las primeras imágenes en las que aparece Eugenia “La China” Suárez.

La actriz y actual pareja de Mauro Icardi compartirá escenas con el cantante de cumbia 420, Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante. Por el momento se desconoce el rol que cumplirá el ex de Wanda Nara, pero sí trascendió que será una de las participantes especiales junto a los actores Victorio D’Alessandro y Osmar Nuñez.

Aunque no está confirmado, se cree que la actriz y el cantante compartan alguna escena juntos de índole sexual o romántica.

La segunda temporada de la producción de Sebastián Ortega llegará a la plataforma en febrero y lo hará tras el éxito de la primera temporada que logró posicionarse durante cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa.

Habrá que esperar la reacción de Mauro Icardi cuando vea a su pareja compartiendo escenas con el cantante. Vale recordar que, en el debut de “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, el futbolista reconoció en “Otro día perdido” (El Trece), ser muy celoso de las escenas sexuales de su pareja.

“En los tres capítulos que vi ya aparece en bolas, así que… Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo, después no. Esas cosas no me gustan y se lo dejé claro el primer día, después de ese día”, dijo en aquel momento.

Qué personaje interpreta La China Suárez en En El Barro

Según trascendió desde Netflix, la segunda temporada se centrará nuevamente en Gladys Guerra, conocida como “La Borges”, interpretada por Ana Garibaldi.

Dentro del penal formará una alianza inesperada con Nicole, una trabajadora sexual “voy” que atiende a clientes millonarios que será interpretada por Eugenia China Suarez.

La alianza formará parte de un plan para derrocar el liderazgo de la “Gringa Casares”, interpretada por Verónica Llinás que maneja a las reclutas como querer.