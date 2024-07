La confesión más fuerte del novio de Lali Esposito

El conductor de Gelatina, quien se reconoce como peronista y kirchnerista, reveló una intimidad familiar al contar la inclinación política de su hermano menor y lanzo una hipótesis: "Si yo no fuese quien soy, él no estaría fiscalizando para Milei... creo. Digo, no hay una argumentación económica ni política, hay una cosa de una intensidad más emocional".

Además, aseguró que la cuarentena habría afectado en su decisión: "Pienso que mi hermano Valentín tenía, cuando arrancó la cuarentena, 14 años y comprendo que le haya generado eso. Estuvo un año encerrado en su casa, sin poder ver a sus amigos, con un gobierno que no le permitía salir sino que le decía 'los contagios los están propagando la gente de tu edad porque van a las clandestinas'".

Embed - Pedro Rosemblat con Iván Schargrodsky en #OnTheRecord

Y luego, reflexionó: "Me sirvió para advertir lo que en un momento se llamaba, creo que hoy ya no se puede llamar así, el 'Fenómeno Milei', antes de que explotara. Porque cuando nosotros teníamos entre 15 y 18 no existía una reivindicación irónica y cínica de la Dictadura, por ejemplo".

El novio de Lali Espósito contó cuál es el drama que tiene la pareja

Primero hubo rumores de todo tipo, pero luego de que la relación se consolidara, Lali Espósito y Pedro Rosemblat blanquearon su noviazgo y la pareja copó los portales y las redes por la popularidad de ella y el vínculo con los medios del periodista. Los dos dijeron estar muy enamorados, y así lo muestran en cada oportunidad que tienen.

Al principio apareció la tradicional primera foto juntos, luego llegaron las negativas de ocasión ocultando el vínculo, y la sonrisa entre nerviosa y delatora. Le siguieron más videos juntos en diferentes situaciones, hasta que llegó la confirmación oficial con un romántico posteo de sus vacaciones.

Lali.jpg Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Sin embargo, a pesar de tanto cariño y admiración del uno por el otro, todas las parejas tienen algunos problemas que resolver, los cuáles van creciendo a medida que pasan tiempo juntos, y algo así fue lo que sucedió ahora, donde Pedro blanqueó uno de los dramas que tiene la pareja.

La cantante compartió un divertido momento que vivieron tras una invitación que les hizo un restaurante para ir a cenar a cambio de que ella publique algunas historias de Instagram en el lugar. El tan popular canje al que apelan los famosos en las redes sociales y que en este momento fue motivo de un divertido contrapunto entre la pareja.

“Tenemos un problema, nos han invitado a comer. Ella es una persona con incontables talentos: canta, baila, actúa, es graciosa, carismática, pero como todos tiene algunas limitaciones”, comenzó diciendo en forma sarcástica el periodista, mientras su novia se reía.

Lali.jpg

Pero, ¿Cuál era el problema de Lali como influencer? Pues, respecto a eso, agregó Pedro: “Ella como influencer no es buena, no filma la carne, filma el tenedor: saca una foto oscura. Y no sabemos cómo explicar que hemos comido muy rico acá”.

Acto seguido, Lali compartió otro video donde se la puede ver comiendo un volcán de chocolate mientras Rosemblat la filma y se ríe porque la cantante desaparece del plano. “¿A dónde va?”, se preguntó indignado.