La conmovedora historia de Sol 2, la participante del Bailando 2023: "Mi mamá me vendió"

No obstante, se dio detalles de la relación entre Sol 1 y Sol 2. "Nos conocimos en una comparsa y nos odiábamos, pero un día me habló por redes sociales y nos empezamos a conocer y nunca más nos separamos", comentó Sol 1.

Por ese entonces, Sol 2 era Santiago y su mamá lo había vendido por 300 pesos y estuvo viviendo en Burzaco hasta los 16 años de edad. "Ellos ahí me cambiaron el nombre de a Santiago Ezequiel porque decían que Jonatan era nombre de perro", afirmó Sol 2, quien desde aquel momento nunca volvió a tener contacto con sus padres biológicos, a pesar que solo los separaban unas 50 cuadras de distancia.

Asimismo, Sol 2 contó que Sol 1, que en ese momento se llamaba Martin, la ayudó a sanar viejas heridas para poder seguir adelante con su vida. "Verla nuevamente a mi mamá me daba asco porque sentía que me podía haber entendido", continuó afirmando que la otra mamá era una porquería.

Por otra parte, Sol 1 contó que estuvo al borde de la muerte en 2010: "Yo era policía, tuve un accidente, me dieron un tiro en el pecho. En un robo en mi casa".

Embed - La dura historia de vida de Sol 2: "Mis papás me abandonaron"

Finalmente, detalló cómo fue el horrible suceso: "Eran dos personas, uno con calibre 22 y el otro con calibre 38. Tuve que luchar con uno de ellos. El del calibre 22 me dispara a corta distancia y pierdo el conocimiento". Tanto Sol 1 y Sol 2, tuvieron que pasar por muchas cosas en su vida para salir adelante.

Bailando 2023: por qué Marcelo Tinelli no quiere ni que le nombren a Zaira Nara

La intempestiva renuncia de Zaira Nara al Bailando 2023 generó un profundo enojo en Marcelo Tinelli. Ya que, al parecer, la abrupta salida de la hermana de Wanda Nara le habría provocado serios contratiempos al conductor.

marcelo-tinelli-zaira-narajpg.jpg

La modelo decidió abandonar su lugar en el streaming del reality al sentirse “denigrada como mujer” tras una infidencia de Coti Romero, quien reveló una frase que Charlotte Caniggia le habría dicho en confianza sobre las hermanas Nara.

“Dijo que se hicieron famosas por chupar pitos”, disparó la correntina reproduciendo los supuestos dichos de Charlotte. Al enterarse, Zaira se comunicó con la producción y les avisó que no regresaría al reality.

La inesperada renuncia le habría hecho perder un millonario contrato a Marcelo Tinelli. Así lo aseguró la reconocida influencer del espectáculo Adriana Bravista, quien informó que la marca de la que Zaira es embajadora también optó por bajar su publicidad del programa.

“La marca pidió que saquen a Coty”, reveló Bravista. También confirmó que como Coti no fue despedida, la marca mencionada no duddó en dar un paso al costado. “Sigue Coty Romero mientras sea funcional al show”, agregó picante Bravista. Según la influencer, la renuncia de Zaira -que habría cobrado 4 mil dólares por estar en el ciclo- molestó mucho a Marcelo Tinelli, que no dudó en hacer un descargo en el que le pidió que reflexionara.

En LAM, Ángel de Brito contó que en su descargo, Marcelo Tinelli deslizó un duro palazo para Zaira Nara, según explicó de Brito. “Acá con todo lo que la cuidamos, con todas las cosas que pidió’… Ahí se dio cuenta y dijo ‘bueno, no voy a contar todas las cosas que pidió’, y retrocedió. Estaba en furia Marcelo”, añadió el periodista, dejando en evidencia los reclamos de Zaira para que su padre, Andrés Nara, y su mujer, Adriana Barbazola, no estuvieran presentes en la pista mientras ella fuera parte del show.