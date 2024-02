La crítica sin filtros de Yanina Latorre a Pamela David

La periodista rompió en llanto al tener que despedirse de Nahuel González Mosca, a principios de mes y lanzó una indirecta al canal, tras su salida. “En la vida todos nos cruzamos para aprender y enseñar algo, y acá yo aprendí muchísimo. Eternamente agradecido a esta casa y a ustedes que me recibieron en este equipazo, fue un honor haber pertenecido a Desayuno Americano y América”, expresó el locutor.

pamela david.jpg Pamela David expuso su malestar, tras la despedida del locutor de su programa.

Las palabras de la periodista generaron la reacción de los televidentes, que determinaron que ese exabrupto de Pamela fue destinado al gobierno de Javier Milei. Yanina Latorre analizó lo sucedido y señaló que el programa de su colega se convirtió en un ciclo político, que nada tiene que ver con el magazine que realizaba.

El fuerte descargo de Yanina Latorre

"Qué mal Desayuno Americano, como decayó. Tengo que decirlo, no tengan miedo”, lanzó en el programa radial en El Observador. ”A mí me chupa todo tres huevos que sea el canal donde yo trabajo y la esposa del dueño del canal… Esto me hace más Yanina Latorre que nunca", lanzó, sin filtros, contra la conductora, que está en pareja con Daniel Vila, Presidente del Grupo América.

"Se convirtió en un programa propagandista anti Milei, casi C5N, es como un péndulo de Duggan. Solamente buscan gente que la está pasando para el orto, no hay otra voz y no hay otra campana, solamente van a la parada del colectivo y preguntan que piensan del aumento”, exclamó, indignada.

"Ella hacía un magazine, achicó mucho la mesa y ahora es todo política, pero todo política de un lado. No es que te cuentan la realidad, todo es crítica. ¿Qué le pasó con Massa a Pamela? No sabía que era tan massista”, reveló sobre las diferencias que observó en el programa del año pasado con el actual.