La decisión que tomó Jorge Rial con sus hijas tras su última internación

Recordemos que Jorge sufrió una descompensación cardíaca durante un viaje a Colombia en abril del año pasado que lo puso de cara con la muerte y que lo hicieron replantearse un montón de cuestiones vinculadas a su patrimonio. Jorge sabe que la relación entre Morena y Rocío no es la mejor y teme que eso pueda generar muchos conflictos el día que él no esté.

“Después de lo que me pasó, yo ordené todo porque te ponés a pensar y si no lo hacés, al final sin querer les dejás un quilombo. Se empiezan a pelear a ver qué le pertenece a uno y otro… hay que dejar las cosas ordenadas para que no se peleen", se sinceró.