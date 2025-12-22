La declaración hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri

La actriz participó del programa Las Chicas de la Culpa y dejó fuertes revelaciones que hicieron estallar de risas al set de grabación

Nancy Dupláa fue protagonista en el programa Las Chicas de la Culpa con desopilantes revelaciones sobre su relación íntima junto a su pareja Pablo Echarri. En medios de risas que se apoderaron del estudio, la actríz sorprendió a quienes realizan el programa que se emite por El Trece.

En medio de la entrevista las conductoras del ciclo dejaron en claro su admiración por la pareja y destacaron que son muy hot. Rápidamente Dupláa dijo: “Somos hot, somos hot juntos” . “Ese brillo que tenés es por el sexo”, dijo Fer Metili a lo que Nancy respondió sin rodeos: “Sí, sí, muchos me lo dicen”.

"Cuando hay hijos de determinada edad se complica, pero no es imposible. Vamos fuera de casa, a telos, tenemos citas ", contó la artista en medio de una carcajada interminable por todas las personas que hicieron el capítulo.

“Por suerte hay autos, cada vez la cosa se fue sofisticando también”, confesó Nancy y agregó: “Hay algunos telos que son comunachos, como siempre, que también tienen su gracia”

En su relato contó: “Pagás con la tarjeta, de Pablo Echarri”, y agregó cómo lidia con la exposición pública: “Una se asoma un poco para que vea que está conmigo”.

Netflix presenta el tráiler de "El tiempo de las moscas", la nueva miniserie más esperada con Carla Peterson y Nancy Dupláa

En diciembre de 2025, Netflix anunció la adquisición de Warner Bros, incluidos sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO. Mientras tanto, lo cierto es que la plataforma estadounidense de streaming continúa anunciando nuevos estrenos en su pantalla. En este informe, te contamos todos los detalles sobre “El tiempo de las moscas”, la nueva miniserie con Carla Peterson y Nancy Dupláa, cuyo tráiler fue presentado por Netflix.

Según lo consignó Netflix mediante un comunicado, la adquisición mencionada en el párrafo anterior "une nuestro servicio líder en entretenimiento con las icónicas historias de Warner Bros". De esta manera, en Netflix convivirán algunas de las franquicias favoritas de distintas generaciones de espectadores. ¿Algunas de ellas? Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory, Casablanca, Game of Thrones y el Universo DC, con títulos emblemáticos como Stranger Things, Merlina, El juego del calamar, Bridgerton y Las guerreras kpop.

Netflix presentó el tráiler de "El tiempo de las moscas", la nueva miniserie con Carla Peterson y Nancy Dupláa, basada en las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas“ de la escritora argentina Claudia Piñeiro.

Asimismo, Netflix confirmó que "El tiempo de las moscas", una realización llevada a cabo en la Argentina, protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, se estrenará globalmente el 1ro de enero de 2026.

Lo cierto es que "El tiempo de las moscas" está basada en las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas“ de la autora argentina Claudia Piñeiro. Esta miniserie, según se supo, combina las tramas de ambas obras literarias, que narran la historia de una misma protagonista, en tanto que al mismo tiempo aborda tópicos como la amistad y la libertad en un relato cargado de humor y suspenso.

Bajo la dirección de Ana Katz (Terapia Alternativa) y Benjamín Naishtat (Puan, El Jardín de Bronce), el elenco de "El tiempo de las moscas" incluye a las mencionadas Peterson y Dupláa, junto con Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, entre otros.

Amén de promocionar el tráiler de "El tiempo de las moscas", Netflix apuntó una sinopsis en su sitio oficial: "Dos ex presidiarias se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentía, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros".

Cabe recordar que, a lo largo de 2025, Netflix estrenó destacadas producciones argentinas como El Eternauta y Envidiosa, entre otras. Para 2026, se espera por la segunda parte de la primera y por la cuarta entrega de la segunda.